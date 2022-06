C’est clair

La différence ? Elle est énorme sur l’horloge et entre nos oreilles aussi, selon les psys. Aujourd’hui, en ce beau et cordial samedi 25 juin, vous avez 15 heures 49 minutes de clarté.

La belle boule orange se lève à 5 h 06 et elle se couchera à 20 h 46. C’est le sommet de l’année comparativement à seulement 8 heures 31 minutes lorsqu’arrivera le solstice d’hiver, le 21 décembre. Imaginez, plus de 7 heures de différence, dans la chaleur, et pas d’école en plus. Aucune taxe là-dessus. On s’applaudit, même si, cette semaine, le soleil nous a niaisés un peu. Admettons que la belle lumière du jour joue sur le moral, nous devrions alors être au pinacle de notre humeur. Si vous commencez vos vacances, en outre, eh bien là, c’est le piton, la sierra comme dirait mon pick-up. Sinon, vous avez tout de même le corps et l’esprit dans un week-end de trois jours qui signifie petite semaine de quatre jours. Habituellement, ça va ensemble. Alors là, si vous n’êtes pas réjouis, souriants, festifs ou désopilants, quelque chose ne va pas.

OU ALORS

À moins que vous soyez en beau maudit à cause de votre passeport non renouvelé ? C’est très à la mode de ce temps-là. D’ailleurs, s’il y a longtemps que vous n’avez pas mis les pieds dans le bureau des passeports, rappelez-vous que les abus de langage ne sont pas tolérés, même si vous avez un billet du médecin.

Ah, je vois. Vous aviez deux idoles, Pierre Bruneau et Denis Lévesque, et là, vous les cherchez.

Non, ne me dites pas que vous êtes rendu à votre quatrième COVID ? Ou vous avez gagé sur Tampa ?

On a toujours une bonne raison d’être en beau joual vert, mais ce n’est qu’une fois par année qu’on a des journées aussi longues et claires. Sautez là-dessus comme la facilité sur le monde riche. Vous voilà bien débarqué dans cette merveilleuse affaire qui s’appelle l’été. À fond la caisse et mettez de la 15... au moins.

EN SUS

« Aïe... Coupon, près de la porte, dans les rouges... pas cher... » (Scalpeur de retour devant le bureau des passeports)

Pour dire, hein. André Boisclair et Tony Accurso ont failli se croiser à l’entrée de la prison.

Pensée de pêcheur : Rien n’est plus gros que le poisson qu’on a failli prendre.

Poutine voudrait être intronisé au tank de la renommée.

Chez Hockey Canada, on a un peu trop exagéré sur l’avantage numérique.

Pas besoin de nous demander de ne pas sourire sur la photo de passeport. Ça vient naturellement de ce temps-ci.

Quel beau temps pour faire de la moto marine. Le temps est sea-doo.

C’est toujours celui qui ronfle qui s’endort le premier.

Vendredi, 1er juillet, grand jour de déménagement. Si j’étais chiro, j’ouvrirais, samedi.

