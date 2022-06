RIVARD, Marielle



Le 8 juin 2022, à Saint-Hyacinthe, est décédée Mme Marielle Rivard, épouse de feu M. Jean-Guy Dupuis et mère de feu Luc Dupuis.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Rose-Aimée (feu Paul Daigneault), Monique (feu Aimé Bélanger) et Fernand (feu Angeline Ménard). Elle est partie rejoindre ses frères et soeurs : feu Marie-Ange, feu Denise, feu Jean-Paul, feu Gilles, feu Fabien, feu Berthe-Alice et feu Guy. Elle laisse également son beau-frère Marcel Dupuis (Marie-Thérèse Heuschen), ses belles-soeurs : Thérèse et Jacqueline Dupuis ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.Un merci tout spécial au personnel du 6e étage de l'Hôpital Honoré-Mercier pour leur dévouement et bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet de 9h00 à 11h30 à la:1115 RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 2Y9Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même, en la chapelle du salon à 11h30.