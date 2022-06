Dans l’univers musical de Marie-Pierre Arthur

Alors qu’elle vient de lancer son mini-album «live» «Dans tes rêves», la musicienne hors pair Marie-Pierre Arthur nous parle des rencontres musicales qui ont jalonné son parcours.

Sa carrière de bassiste et de chanteuse a aussi évolué au rythme des nombreux albums et spectacles qu’elle a écoutés au fil des ans. Et elle continue de s’abreuver à tout ce qui l’inspire musicalement.

Le mini-album, c’est pour nous titiller en attendant un prochain album complet?

Non, c'est quelque chose qui s'est greffé autour du projet de film. J'ai préparé des versions qui étaient tirées du «live» et on a quand même poussé plus loin pas mal. Je me suis beaucoup attachée à certaines versions. J'ai choisi les quatre tounes les plus représentatives du «show».

Ton plus beau souvenir de «show» lié à un festival d'été?

Les grosses scènes du Festival d’été de Québec c’est vraiment quelque chose. Il y a le Festif [de Baie-Saint-Paul]. Les gens de toutes les villes s’y rencontrent. Ils vont pas juste voir des «shows», ils s'en vont triper dans Charlevoix. C'est ça qui me fait le plus triper: sentir que toute une ville vibre au moment du festival.

Je suis née dans un festival. Le festival de Petite-Vallée, je l'ai beaucoup vécu chaque année. Dans un petit village de 1000 personnes, tout à coup il y a du monde partout. Comme «La Noce» à Chicoutimi. C'est fou raide comment on se sent quand on va là!

En studio, as-tu déjà apporté un album précis pour le faire entendre à ton équipe?

Absolument! Il y a des gens qui sont vraiment dans les références. Ce qui est le «fun» c’est que ça s'en va jamais dans une copie parce que les gens avec qui on travaille ne sont pas les mêmes que sur la référence. Ça va nécessairement ailleurs.

Pour ton album «Des feux pour le voir», c'était quoi tes références?

Il y avait des affaires plus «90s» quand même. J'y pensais pas quand on le faisait, mais on m’a dit que «Les nuits entières» pouvait rappeler Beck. Je donnais des titres de travail à mes chansons en lien avec la «vibe». Il y en a une qui portait le nom de Prince, une autre qui s'appelait Alanis. Comme la chanson «Dans tes rêves», elle s’appelait Prince.

Tu as commencé très jeune à jouer d’un instrument. C’est quoi les premières chansons que tu as apprises?

Quand j'étais très jeune, je jouais de la guitare. Avant de jouer de la basse. Mon univers jusqu'à ce que j'arrive en ville était vraiment très francophone. Michel Rivard, Pierre Flynn, Jim Corcoran. Et toutes les chanteuses comme Marie Carmen, Marie Denise Pelletier...

Ton album «live» préféré?

«Unplugged» d’Eric Clapton. J'avais écouté ça quand j'étais ado. Sinon, le concert à New York de George Harrison et Paul Simon, «Live from New York». Avec le pianiste Richard Tee qui joue «Bridge Over Troubled Waters»... C’est «insane»!

Est-ce qu’il y a un ou une bassiste qui t'a donné le goût de jouer de cet instrument?

Quand j'étais petite, il y avait une très jolie fille dans notre village. Mon frère en était amoureux. Elle jouait de la basse avec lui dans son «band» de «covers». Je devais avoir 3 ou 4 ans, mais je me souviens que je voulais devenir «elle». Puis, à l’adolescence, j'ai eu sa basse parce qu’elle n’en jouait plus. Et je l'ai encore!

Plus tard, j’ai beaucoup écouté Sting quand j'étais ado. The Police et tout ça. C’est incroyable les lignes de basse qu’il fait tout en chantant.

À un moment donné, Fred Fortin est passé à Petite-Vallée pour faire un «show». C’était l’homme-orchestre. Il était tout seul avec un petit kit de «drum», la basse dans les mains et il chantait ses tounes. Je devais avoir 17-18 ans. Ça m'a vraiment inspiré.

Un artiste avec qui tu aimerais collaborer le même à l'international?

Je capoterais de jouer de la «basse» avec Anderson .Paak qui jouerait du «drum». Je pourrais mourir après. Ou j'arrêterais de jouer de la musique puis je m’en retournerais en Gaspésie. (Rires)

Ton meilleur documentaire musical?

«The Last Waltz» avec The Band. C'est des belles «shots» musicales. Et le «show» de Talking Heads, «Stop Making Sense». C’est extrêmement bien fait. Il y a aussi «American Utopia», le dernier que David Byrne a fait.

Ta trame sonore de film préférée?

«Grease», c’est tellement bon ça. (Chantant): «You’re The One That I want...» J’ai aussi «Dirty Dancing» qui me passe dans la tête.

Ton plus récent coup de cœur en musique?

Le dernier de Billie Eilish, je le connais par cœur. Ça n'a pas de bon sens comme j’aime cette artiste-là! Harry Styles, il a des gros «hits» qui me font bien plaisir aussi.

Et il se passe des belles affaires en ce moment au Québec. Les Louanges, je suis pas encore tannée. J'aime aussi beaucoup Lumière, Comment Debord, la gang de Klô Pelgag et ses choristes Les Grands-Mères à Broil.

Une époque musicale que tu aurais aimé vivre en temps réel?

Les années 70. Le «switch» du funk au disco. Mais Montréal a aussi connu une belle période autour de 2005-2006-2007. Le temps de Malajube, Karkwa. Tout le monde a commencé à faire des projets. Il y avait Arcade Fire qui décollait.

Le concert le plus marquant que tu as vu?

James Blake au Club Soda. C’était capoté. Complètement fou. J'ai été sur le cul tout le long du «show».