POIRIER, Gisèle



À Verdun, le 19 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Gisèle Poirier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Françoise (feu Ian McPhie), Claire (Claude Aubé), son frère Yvon (Amabilis Langford), sa nièce Véronique, ses neveux Michel et Steve ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Ressources Notre-Dame-de-la-Paix pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Gisèle Poirier.