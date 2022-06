Jeux vidéo: plein de tours de manège...

L’été, c’est fait pour être dehors, même si l’extérieur est sur un écran. Avec ces 10 titres, vous êtes assuré de sentir le vent des manèges dans vos cheveux virtuels et de vous amuser en profitant des beaux jours... sans quitter votre fauteuil.

• À lire aussi: Quatre «vieilles branches» deviennent des stars de TikTok au Japon

Dans l’univers des jeux vidéo, 1994 est à des années-lumière d’aujourd’hui. C’est cette année-là que sort Theme Park, premier titre de simulation du genre. Visuellement similaire à Sim City, Theme Park est résolument axé sur la gestion... rentable, évidemment, d’un parc d’attractions. Il vous faut donc embaucher des employés et faire en sorte qu’ils soient heureux, vous assurer de développer une offre intéressante de manèges, garnir vos stocks de boissons et veiller constamment au bonheur des visiteurs, sans quoi vous aurez droit à une révolution.

Toujours dans la même veine, mais bien plus récent – il date de 2018 – voici Parkitect. Comme son nom l’indique, vous devenez architecte et gestionnaire d’un parc d’attractions. Outre les montagnes russes, vous devez également gérer l’ensemble des concessions, le personnel, vous assurer que vos visiteurs soient aux anges... le tout en modifiant comme vous le désirez le terrain sur lequel votre parc est construit. Et, autre point positif, on peut jouer en mode coopératif à huit.

Pour les inconditionnels de l’adrénaline et de l’immersion, Thrillville: Off the Rails ne se contente pas de vous permettre de créer des manèges déments. Vous pouvez – et c’est la spécificité de ce titre – vous promener dans votre parc, monter dans vos manèges et interagir avec les visiteurs en leur parlant. Bref, c’est marrant et ça n’a pas vieilli... même si le jeu date de 2007.

Du côté des téléphones, Idle Theme Park Tycoon propose de faire grandir un parc d’attractions en ajoutant de nouveaux manèges. Il y a même une maison hantée et le tout plonge les joueurs dans un univers de couleurs extrêmement vives et de personnages tout ronds.

Pleins feux sur les manèges

En 1999, RollerCoaster Tycoon devient le jeu pour PC le plus vendu de l’année. Descendant de Theme Park, il allie simulation et amusement débridé, la troisième itération donnant aux joueurs la liberté de construire leur parc sans aucune contrainte de réussite de défis. Évidemment, on peut également oublier les règles de base et s’amuser à tuer les visiteurs en leur lançant des feux d’artifice!

Se présentant comme le nec plus ultra des jeux de manèges, NoLimits 2 offre une panoplie impressionnante de fonctionnalités. Ce sont ainsi quatre caméras qui permettent d’admirer les manèges, de s’immerger complètement dans les parcours afin de retrouver les sensations de la réalité. De plus, il est possible de créer des manèges personnalisés selon des spécifications très précises.

Chez Planet Coaster, trois modes de jeu sont proposés: «sandbox», «carrière» et «défis». Le titre se démarque par la quantité d’expansions offertes – dont une «S.O.S Fantômes» –, le nombre impressionnant de manèges et la possibilité d’organiser un spectacle de feux d’artifice.

Enfin, avant d'aller construire le parc de vos rêves – avec ou sans dinosaures –, sachez que vous pouvez passer tout le temps que vous voulez dans l’univers de Disneyland Adventures. Outre la découverte de Disneyland sans les coûts rattachés à un voyage en famille et sans files d’attente, il y a une quantité impressionnante de quêtes à effectuer, des manèges dans lesquels on peut monter, et il est même possible de jouer à plusieurs. Bon voyage!

Des dinosaures...

Puisque Monde jurassique: la domination a pris l’affiche il y a quelques semaines et que les amateurs se sont rués en salle, que diriez-vous de gérer votre propre parc de ces créatures remontant à la nuit des temps? Le développeur de jeux Frontier, qui nous a donné Planet Coaster et RollerCoaster Tycoon 3, propose deux titres: Jurassic World Evolution et Jurassic World Evolution 2, pour lequel une expansion reprenant certains éléments du film est disponible.

Le carnet de liens

Theme Park: https://www.gog.com/en/game/theme_park pour Windows et macOS

Theme Park: https://www.dosgamesarchive.com/play/theme-park/ pour fureteurs

Parkitect: https://themeparkitect.com/ pour Windows, macOS et Linux

Thrillville: Off the Rails: https://store.steampowered.com/app/6080/Thrillville_Off_the_Rails/ pour Windows

Idle Theme Park Tycoon: https://codigames.com/portfolio/idle-theme-park-tycoon/ pour Android et iOS

RollerCoaster Tycoon: https://www.rollercoastertycoon.com pour Windows, macOS, Android et iOS

No Limits: https://nolimitscoaster.com/ pour Windows et macOS

Planet Coaster: https://www.planetcoaster.com/ pour Windows, macOS, PlayStation et Xbox

Disneyland Adventures: https://www.asobostudio.com/games/disneyland-adventures pour Windows et Xbox

Jurassic World Evolution: https://www.jurassicworldevolution.com/ pour Windows

Jurassic World Evolution 2: https://www.jurassicworldevolution2.com/ pour PlayStation, Windows et Xbox