Justin Trudeau est-il capable de diriger le pays ?

Savez-vous à quoi me fait penser Justin Trudeau, ces temps-ci ?

À un propriétaire de resto qui ne cesse de pérorer sur le sort de l’humanité en prenant un verre pendant que les employés de son commerce, débordés, n’arrivent pas à servir les clients et que les commandes s’empilent en cuisine.

Le gars parle, parle, alors que son resto est en train de couler tête première.

ÇA CRAQUE DE PARTOUT

Ah, pour parler, il est bon, Justin.

Le meilleur au monde !

Blablabla les Autochtones.

Blablabla les minorités.

Blablabla la diversité.

Ses discours sont remplis de bons sentiments, le gars éprouve tellement de compassion pour les miséreux de la planète que ça lui sort par le nez.

Mais pour ce qui est de faire fonctionner le pays, notre PM est aussi inepte qu’un antivax dans un laboratoire.

Le chemin Roxham est une passoire.

Le système de paie Phénix est une farce.

Le ministère de l’Immigration mériterait d’être mis sous tutelle.

Et les bureaux de passeport n’arrivent plus à répondre à la demande.

La machine pète de tous bords, tous côtés.

Pendant que Justin, accoudé au bar, sirote tranquillement une poire Williams en discourant sur les disparités entre les riches et les pauvres.

Un regard en coin en direction du miroir pour s’assurer que ses cheveux sont bien coiffés.

Tout un Premier Ministre !

PAROLES, PAROLES

Que voulez-vous, le gars a été catapulté à la plus haute fonction du pays sur la base d’un discours prononcé aux funérailles de son père.

Les libéraux ne l’ont pas choisi pour son expérience ou son expertise, mais pour ses dons d’orateur.

Alors, c’est ce qu’on a.

Un orateur.

Qui parle d’environnement tout en donnant le feu vert à des projets hyper polluants.

Au début, il nous éblouissait par ses discours, le Justin.

Le monde entier était à l’écoute !

Mais on a fini par se rendre compte que les mots qui sortaient de sa bouche ne se transformaient pas en actions.

Les babines se faisaient aller, mais les bottines ne suivaient pas.

Aujourd’hui, l’homme a perdu de sa superbe.

Qui, dans la communauté internationale, s’époumone encore lorsque Justin prononce un discours ?

Quand on voit ses lèvres bouger, on entend la fameuse chanson de Dalida :

« Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots / Des mots faciles, des mots fragiles, c’était trop beau... »

UN CITRON

Vous vous souvenez de l’Edsel, cette auto qui devait révolutionner l’industrie automobile en 1957 ?

Ford avait demandé aux automobilistes ce qu’ils voulaient dans une auto.

Puis, à partir de leurs souhaits, on avait construit un prototype.

D’écrire Wikipédia : « L’Edsel est une sorte d’accumulation de tous les désirs exprimés par des acheteurs potentiels du moment ; cette accumulation en a fait un véritable monstre ».

Comme disent les Chinois : « Méfiez-vous de ce que vous souhaitez... »

On voulait un premier ministre jeune, qui paraît bien, épouse les causes à la mode et qui nous permettrait de redorer l’image du Canada sur la scène internationale.

Eh bien, on l’a eu.

Malheureusement, si la carrosserie est magnifique, le bolide, lui, est un citron.

Tu allumes la radio et les essuie-glaces se font aller.