La Martre, perchée sur la Haute-Gaspésie

Qui n’a pas parcouru la Gaspésie et aperçu le très photogénique phare rouge de La Martre ? En fait, ce phare original fut érigé à la fin des années 1800 pour guider les navigateurs en raison de l’affluence du trafic maritime dans la région. Cependant, les installations telles qu’on les connaît aujourd’hui furent construites au début des années 1900. De forme octogonale à ossature de bois, la « nouvelle » construction a malgré tout conservé le système d’origine d’horlogerie composé de câbles et de poids. Situé dans l’un des plus beaux tronçons routiers du Québec, ce coin mérite un arrêt. De surcroît, le prévoir au coucher ou au lever du soleil, c’est encore mieux ! À noter qu’il est préférable de réserver son hébergement. En parcourant la route 132 sous la pluie vers Sainte-Anne-des-Monts, l’application de prévisions météo m’indique un dégagement dans la nuit. Je décide alors de rester sur place et de dormir dans mon VUS. Le confort est plutôt sommaire, mais efficace ! Je m’endors avec l’excitation d’admirer le lever du soleil. Ce tronçon de la « 132 » est particulièrement escarpé et j’imagine la perspective que le drone pourra me révéler. Les caractéristiques de ces lieux sont uniques et étonnantes...

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : 20mm

Exposition : 1/25s à F/8

ISO : 100