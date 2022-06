La suite de Terra Alta

En nous offrant Indépendance, l’écrivain espagnol Javier Cercas poursuit la trilogie entamée en 2019 avec Terra Alta. Cela dit, il n’est pas nécessaire d’avoir dévoré le premier tome pour apprécier cette suite... qui peut se lire de façon indépendante !

L’écrivain espagnol Javier Cercas a longtemps rédigé des livres recélant un côté historique très important. On pense notamment aux Soldats de Salamine, à Anatomie d’un instant, à L’imposteur ou au Monarque des ombres, tous publiés entre 2001 et 2017. Mais avec Terra Alta, premier tome d’une trilogie dont le héros, Melchor Marín, est flic, on peut dire qu’il a changé son fusil d’épaule.

« En vérité, tous mes romans sont des romans policiers, explique Javier Cercas, qui s’exprime dans un français vraiment impeccable. D’une certaine façon, ils comportent toujours une énigme et un personnage soucieux de déchiffrer cette énigme. Mais il est vrai qu’ici, l’atmosphère policière est plus claire. J’avais besoin de me renouveler, de me réinventer comme écrivain parce que je ne voulais pas me répéter, devenir un simple imitateur de moi-même. »

Pouvoir, argent et abus sexuels

Alors place à Melchor Marín, un protagoniste aussi dur qu’obscur dont la mère prostituée a été sauvagement assassinée quand il n’était encore qu’un gamin.

« J’avais en tête ce personnage issu des quartiers populaires et au début, je ne savais pas qu’il allait être flic, précise Javier Cercas. Mais à un moment, je me suis demandé quel livre serait susceptible de le changer complètement et la réponse a été Les misérables de Victor Hugo. Melchor va le lire pendant le séjour d’un an et demi qu’il fera en prison et ce livre va lui mettre un miroir devant les yeux, lui permettre de découvrir qui il est, de découvrir sa vocation de flic. »

Car aussi étonnant que cela puisse paraître, Melchor ne va pas s’identifier à l’ex-forçat Jean Valjean, mais à Javert, le policier intraitable. En étant aussi tenace que lui, peut-être pourra-t-il réussir ce que les flics de l’époque n’ont pas su faire : retrouver les assassins de sa mère.

Voilà donc comment Melchor deviendra lui-même un policier intraitable. Et dans Indépendance, le deuxième volet de ses aventures, on lui demandera de revenir quelque temps à Barcelone pour donner un coup de main aux collègues.

Virginia Oliver, la mairesse de Barcelone, est en effet victime de chantage : si elle ne débourse pas les 300 000 euros demandés, on la menace de rendre publique une vidéo amateur à caractère sexuel qui aurait été filmée bien des années plus tôt. Ce qui, évidemment, ne manquerait pas de ruiner à jamais sa carrière de politicienne.

« Ce n’est pas un livre politique, mais il a quand même une dimension politique, souligne Javier Cercas. Il y a partout des élites politiques et économiques qui sont toxiques, et on a inventé la démocratie pour lutter contre elles. Si le cœur de ce deuxième opus est une sextape, c’est parce que le chantage sexuel permet de décrire la façon dont ces élites fonctionnent et l’impression d’impunité qu’elles donnent. L’intrigue est située en Catalogne, mais elle pourrait se passer n’importe où. Elle est pleine de fureur contre ces élites, contre ces gens qui utilisent le pouvoir et l’argent pour violer la loi. »

La cause des femmes

Même s’il rêve désormais de travailler dans une bibliothèque comme le faisait feu sa femme, Melchor se lancera tête baissée dans cette nouvelle enquête qui l’entraînera dans les hautes sphères de la société catalane, tous les conseillers de la mairesse appartenant à la grande bourgeoisie. Mais est-ce que ça en fait automatiquement des gens bien ?

Contrairement à nous, Melchor n’aura pas la chance de pouvoir suivre en parallèle dès le début les confessions d’un homme qui, autrefois, a bien connu les bras droits de Virginia Oliver. Et ce qu’il a à raconter sur eux est loin d’être joli joli.

« Pour moi, la série Melchor Marín se découpe en trois livres différents, autonomes, mais qui font partie d’un roman plus gros, ajoute Javier Cercas. L’un des sujets essentiels de ce roman, c’est la violence faite aux femmes. La mère de Melchor a été assassinée, sa femme a été assassinée... La grande révolution de notre temps, c’est celle des femmes. Après avoir été soumises, secondaires pour l’autre moitié de l’humanité, elles ont dit stop, il faut que ça change, on veut être les égales de l’homme. Il y a encore une violence énorme contre les femmes, ce qui est inacceptable. Mais aujourd’hui, au moins, nous sommes conscients de cette violence. Quand j’étais jeune, c’était un problème dont on ne parlait même pas dans les médias. »