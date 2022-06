Télévision: le Canada présenté aux jeunes

Ils sont bombardés d’images en provenance des quatre coins de la planète, mais les jeunes savent-ils tout ce qu’il est possible de faire, de vivre et les gens que l’on peut rencontrer ici même en sol canadien ? Voici cinq rendez-vous télé et web qui font briller les atouts du Canada.

L’effet papillon

Pourquoi attendre d’être à la retraite pour réaliser ses rêves les plus fous ? Et pourquoi vouloir à tout prix parcourir le monde afin d’y parvenir ? En compagnie de trois amis jeunes et actifs, on sillonne le Canada d’est en ouest, et du nord au sud. Avec eux, les possibilités semblent infinies lorsque vient le temps de repousser des limites, de tenter de nouvelles activités ou d’aller à la rencontre de gens inspirants. Notre pays prouve qu’il peut être le théâtre de toutes les aventures.

► Sur Unis TV et tv5unis.ca.

Oniva !

Un magazine télé jeunesse qui a encore sa raison d’être, qui sait se renouveler et qui ne manque pas d’inspiration après 20 ans, ça ne court pas les rues. Diffusée pour les francophones de tout le Canada, cette production s’intéresse à l’ADN d’une génération qui est prête à prendre sa place, mais qui ressent le besoin d’assouvir sa curiosité en approfondissant divers sujets. Ici, ce ne sont pas les lieux qui sont en vedette, mais plutôt des gens, avec leurs aspirations et leurs questionnements.

► Sur ICI Tou.tv.

À fond de train

Il n’y a rien de mieux que d’apprendre en s’amusant. Si les jeunes sont divertis par une émission, ils enrichiront leurs connaissances. C’est ce qu’ils peuvent faire en se laissant entraîner en suivant un véritable rallye sur rails où des duos formés d’un parent et d’un enfant doivent résoudre des énigmes, relever des défis et dompter des épreuves. Leur terrain de jeu : le Canada. Animée par Marianne Verville, la cinquième saison de l’émission continue de dévoiler les charmes de notre vaste territoire.

► Sur Unis TV et tv5unis.ca.

Doc Canada

Les sujets peuvent paraître arides, mais l’humour se charge de rendre accessibles 20 capsules remplies d’informations pertinentes. Il y a quelques années, alors que notre pays fêtait ses 150 ans, Mathieu St-Onge s’est plu à revisiter l’histoire du Canada en prêtant ses traits à un professeur souhaitant parler du conflit colonialiste, de déclaration d’indépendance et de notre Constitution, entre autres. Pour s’adresser aux adolescents, il a misé sur les métaphores, les anecdotes et une formule dynamique qui pourrait inspirer certains enseignants dans la préparation de leurs cours.

► Sur ICI Tou.tv.

À nous 2 Canada !

Pascal Morrissette et Julie Ringuette entretiennent un lien particulier avec les jeunes. Ils savent comment les aborder et les intéresser. Bien que cette production que les amoureux ont tournée ne soit pas spécifiquement destinée à un public adolescent, les moments hors de l’ordinaire qu’elle contient peuvent assurément modifier la vision que certains jeunes ont des provinces canadiennes. Comme chaque fois qu’on voit le couple à l’écran, son enthousiasme est contagieux... tant sur terre que dans les airs.

► Sur illico sur demande (Évasion) et qub.ca.