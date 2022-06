Le visage surprenant des juges

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 19 juges des Grands Feux Loto-Québec ne sont pas des artificiers ou d’éminents spécialistes : ce sont des gens ordinaires qui ont soumis leur candidature pour ce rôle.

Je suis allé les rencontrer pendant qu’ils se salissaient les pieds dans la bouette près des rampes de lancement de feux hérissées de centaines de mortiers.

Située entre le lac des Dauphins et le fleuve, cette zone dangereuse est interdite au public. Les juges y déambulaient pour mieux comprendre le terrain des artificiers dont ils évalueront le travail.

Une frimousse fort différente de l’idée préconçue que je me faisais du juge pyrotechnique attire mon attention.

« Parents fiers »

« J’ai grandi avec les Feux de La Ronde et c’était clair que je me portais candidate comme juge dès mes 18 ans », me dit Aisha Khatun, 19 ans, la cadette du jury 2022.

« Mes parents sont fiers. Ma grand-mère au Bangladesh n’a jamais vu de feux d’artifice et elle est impressionnée que je sois juge ! », ajoute l’étudiante en sciences humaines du cégep d’Ahuntsic.

« J’en suis à mon deuxième mandat, et ma blonde a été juge d’autres années, alors je commence à connaître ça », dit Patrick St-Pierre, 38 ans, de Saint-Hubert, ingénieur en logiciel pour la Banque Nationale.

« Nous sommes des juges substituts pour remplacer quelqu’un qui tombe malade ou qui ne peut pas assister à une des soirées », m’explique Sabrina Fleurent, 30 ans, une éducatrice en service de garde à Delson, en Montérégie.

Un juge doit assister à toutes les performances et, s’il en rate une, il est disqualifié... et les notes d’un juge substitut remplacent les siennes.

« Si une femme doit être remplacée, ce sera Sabrina, mais si c’est un homme, ce sera moi », dit François Forget, 60 ans, un travailleur d’entrepôt de Saint-Eustache.

Ce que juge le juge

Pourquoi pas un panel d’experts au lieu de se donner tant de mal à former des gens ordinaires de A à Z ?

« Nous voulons des gens du public comme juges puisque c’est pour le public que les feux sont faits », m’explique Martyne Gagnon, la responsable des Feux pour La Ronde.

C’est du bénévolat, assorti bien sûr d’une place de stationnement et des meilleurs sièges possibles dans les gradins, juste au pied de la régie où les artificiers étrangers opèrent.

Lors de ma visite, les juges passaient toute la journée à suivre des cours.

Ils apprennent cinq critères : la qualité des pièces pyrotechniques (la richesse ou la pauvreté de leurs couleurs), leur synchronisation, la trame sonore, l’harmonisation des explosions avec la trame sonore et la qualité soutenue du spectacle dans toute sa durée.

« C’est un piège de se laisser impressionner par une finale grandiose éblouissante, le spectacle doit être constamment bon pendant une demi-heure, pas juste à la fin ! », m’explique Denis Lono, ex-juge qui travaille à encadrer les néo-juges.

Avec une autre ancienne juge, Lynda Normand, M. Lono passe plus de cent heures à sélectionner les juges et à les former... complètement bénévolement.

« Les Feux ont changé ma vie et je n’en ai pas raté plus de cinq depuis 1985 », dit M. Lono.