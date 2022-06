Les Québécois ont le dos large

Et la mémoire courte, devrions-nous ajouter.

L’innommable incompétence fédérale révélée par le chaos dans la délivrance des passeports sera vite oubliée. Ou bien on va balayer sous le tapis le fait que c’est au Québec que cette situation sans précédent s’est vécue dans l’anarchie totale, et ce, depuis plus d’une semaine.

Les images de citoyens écrasés de fatigue dans des chaises de plage où ils ont passé des nuits à tenter de dormir, parfois sous la pluie, pour obtenir enfin un passeport, document essentiel pour voyager à l’extérieur du pays, ont fait le tour du monde.

Le Canada, pays du G7 ? Une blague, n’est-ce pas ? Ce genre de gabegie, c’est-à-dire de désordre, de pagaille et de gâchis renvoie l’image d’une société ingérable et sous-développée.

Trudeauisme

Comme la situation perdure et se poursuivra jusqu’à l’automne, semble-t-il, force est de s’interroger sur la gouvernance du Canada.

Avons-nous déjà oublié le siège d’Ottawa par des voyous baptisés « défenseurs des libertés » qui avaient investi la capitale durant des semaines avant d’être chassés de la colline du Parlement et de ses environs ?

Qu’est-ce que la démocratie à la sauce libérale ? Justin Trudeau n’a de cesse de la vanter à l’étranger, où d’ailleurs il peut se rendre en toute liberté avec un passeport livré sur un plateau d’argent dans son cas.

Attendons maintenant les résultats des largesses sans limites que le gouvernement Trudeau se plaisait à accorder à la population pendant la pandémie pour évaluer l’ampleur aussi de la catastrophe anticipée.

Il faut dire que le nombre de Canadiens, y compris de Québécois, qui ont bénéficié des largesses trudeauistes dans le contexte de la COVID-19 est suffisamment élevé pour les rendre plus ou moins amnésiques lors la prochaine élection.

Par ailleurs, les Québécois ont beau répéter comme un mantra que le Québec est une société fière de son passé et combative pour sa culture, pourquoi alors le premier ministre Legault laisse-t-il Ottawa lui lancer des insultes en toute impunité ?

Insultes

Car l’insulte et l’arrogance sont aussi des traits de Justin fils même s’il devient mielleux quand il se déclare être un fier Québécois. À vrai dire, le proverbe « tel père, tel fils » s’applique ici. Les Québécois nationalistes qui ont vécu sous le règne du père ont-ils oublié ses quolibets à l’endroit de Robert Bourassa, traité de « mangeur de hot-dogs », ou ses promesses de protéger le Québec si les Québécois votaient non au référendum de 1980 ?

Ne soyons pas dupes. La fête nationale du Québec n’a pas de résonance au Canada anglais pour qui la seule véritable fête nationale est celle du 1er juillet. PET et ses amis, y compris ceux du Québec, savaient se jouer de ces « émotifs », comme ils désignaient les Canadiens français, baptisés Québécois dans les années soixante.

Que penser de plus de la pagaille insensée à l’aéroport de Montréal aussi incomparable à ce qui se vit dans les aéroports du Canada anglais ? Est-ce là une façon différente des institutions fédérales de gérer au Québec ?

Heureusement que les Québécois dans leur ensemble ne sont pas complotistes. Ils pourraient croire qu’Ottawa interprète ainsi le concept québécois de société distincte !