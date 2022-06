L’île Saint-Bernard, joyau de Châteauguay

Face à Châteauguay, une fois traversé le petit pont menant à l’île Saint-Bernard, il n’y a plus de route ni de rues. On se retrouve sur un domaine paisible avec vue sur le lac Saint-Louis, ayant appartenu aux Sœurs grises et devenu parc municipal.

Le site borde le refuge faunique Marguerite-D’Youville couvrant la majorité de l’île.

Photo courtoisie, Jacques Turcot

On accède aux sentiers du refuge par l’arrière du Café de l’île. Avant d’aller marcher, j’ai bu un matcha-limonade glacé. C’est rafraîchissant.

Le début du trajet longe des champs pour ensuite pénétrer dans des boisés plus denses. On dirait la jungle. Le sentier se rapprochant du lac, j’entendais les vagues rouler sur la plage Le Grillon, poussées par le vent du large. La brise et l’ombre apportaient une agréable fraîcheur.

Photo courtoisie, Héritage Saint-Bernard

Chemin faisant, j’ai vu de flamboyants cardinaux, un dindon insouciant et un chevreuil couché en retrait du chemin. Sur la grande digue, il y avait des grillages à même le sol pour protéger des nids de tortue.

De retour vers le sentier riverain, j’ai emprunté une passerelle de 300 mètres de long traversant une forêt inondée. De l’autre côté, le sentier rétrécit pour mener à la pointe Nord. Un tout autre panorama sur le lac s’offre à nous, avec Montréal et le mont Royal à l’horizon.

Délices et détente

Au Café de l’île, je me suis attardé aux présentoirs de produits locaux. Je me suis laissé tenter par le Miel de l’île, provenant des ruches tout près. Les abeilles ayant accès aux pommiers sur le tertre et aux plantes sauvages du refuge, ce miel est vraiment goûteux et savoureux.

Je me suis aussi arrêté au bistro La Traite, nommé ainsi car il s’agit d’une ancienne laiterie et également un lieu d’échange entre les explorateurs européens et les Amérindiens. On y sert une grande variété de bières. Une des spécialités au menu : le burger d’Youville, avec bœuf sans hormones et nourri à l’herbe.

Le Manoir D’Youville se trouve à quelques pas. Ce qui était un ancien lieu de repos pour les Sœurs est devenu un hôtel avec des chambres modestes et économiques. Sur la pointe de l’île, on contemple des couchers de soleil exceptionnels, parmi les plus beaux au Québec.

L’ÎLE SAINT-BERNARD

Sentiers du refuge faunique : 8 km

8 km Frais d’entrée : environ 6 $ par adulte, 4 $ par enfant (3-17 ans)

environ 6 $ par adulte, 4 $ par enfant (3-17 ans) Stationnement alternatif avec navette Exo

Navette fluviale : en partance de Lachine (piétons et cyclistes)

en partance de Lachine (piétons et cyclistes) Attraits : spectacles d’humour, visites historiques guidées, exposition d’arts

spectacles d’humour, visites historiques guidées, exposition d’arts Centre nautique : location de kayaks, pédalos, planches à voile, dériveurs

location de kayaks, pédalos, planches à voile, dériveurs Hôtel Manoir D’Youville : de 86 $ à 137 $ la nuit, petit déjeuner inclus et accès à une piscine

de 86 $ à 137 $ la nuit, petit déjeuner inclus et accès à une piscine www.ilesaintbernard.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

Au bord du vaste lac Saint-François, la plage avec ses palapas a des airs du Sud. On joue au volleyball ou on se défie au parcours aquatique flottant. Il est possible de louer un poêle barbecue au charbon de bois.

► www.plagest-zotique.com

S’AMUSER SUR LE RICHELIEU

Le Centre de plein air L’Estacade, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, loue canots, kayaks et planches à pagaie. L’établissement offre également des cours de voile en dériveur. La vue sur le Richelieu est magnifique.

► www.alorichelieu.ca/voile

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.