Mon Québec est ouvert et accueillant

Mon Québec parle français et est mâtiné d’accents latino, chinois, anglais...

Mon Québec est fragilisé sur un continent anglophone, et bien qu’il saisisse cette réalité en faisant la part belle aux gens qui désirent s’exprimer en anglais, leur offrant notamment trois universités, de nombreux cégeps, des hôpitaux, il réclame en contrepartie qu’on accepte que cette fragilité exige des décisions susceptibles de protéger la culture et l’identité francophones. Encore plus à l’heure d’internet et d’une mondialisation propre à javelliser toutes différences.

Un nous qui a des racines

Mon Québec n’en a longtemps eu que pour Maurice et Béliveau.

Il se passionne aujourd’hui pour Félix au tennis, pour Chris Boucher, pour Luguentz Dort et Bennedict Mathurin au basket, pour Samuel et Ismaël au soccer, pour Marie-Ève sur le ring. Mon Québec jouait au hockey sur l’étang gelé, aujourd’hui le cricket, le rugby, dans les parcs. Mon Québec écoutait Félix et Vigneault, s’ajoutent maintenant les Samian, Sarahmée, Kaytranada...

Notre Québec est beau. Il est métissé et ce nous pluriel existe. Il existe depuis longtemps, d’ailleurs, que l’on cesse de nous faire croire le contraire.

Le Québec est depuis longtemps et encore aujourd’hui ouvert et accueillant, quoi que certains puissent dire.

Tous ces enfants de la loi 101 qui sont mes amis et les vôtres. Les Katia, Eduardo, Alionka, sont notre nous, et c’est ce qui nous permet de construire tous ensemble un Québec français et spectaculaire d’une culture unique dans le monde.

Soyons-en fiers. Célébrons notre Québec comme nous l’avons fait partout ces derniers jours dans les villes et villages.

Un Québec prometteur

Le Québec est un grand territoire, six fois la France, mais une petite communauté francophone dans une mer anglophone en Amérique. Le Québec est riche. S’il était un pays, il se classerait 21e pour son PIB sur 250 pays. Nous sommes le 2e des pays de l’OCDE pour le taux d’emploi des femmes. Je pourrais continuer longuement la liste de nos succès.

Nous avons les moyens d’offrir à notre grand nous, un avenir prometteur. Les moyens de rêver grand, tous ensemble.