Psycho: la voiture rend fou

Les ponts fermés, la multiplication des travaux routiers et les fameux cônes orange, la densité du trafic... Les automobilistes ont de plus en plus de raisons de perdre leur sang-froid, et leurs premières victimes, ce sont les cyclistes. Pourquoi ces incivilités routières sont-elles de plus en plus nombreuses?

Ancien courrier à vélo, Pascal Marcoux continue de circuler à deux roues, autant dans sa vie quotidienne que pour son entrainement. Il confie que l’impatience des automobilistes se fait de plus en plus sentir en ville. «Ce n’est pas souvent des injures ou des menaces physiques, mais plutôt un coup de klaxon ici et là.»

Il a lui aussi plusieurs histoires d’incivilités routières manifestes, même s’il reconnaît que tous les cyclistes ne sont pas des anges non plus.

«L’an passé, sur le boulevard Gouin, dans l’est, un jeune de 25-30 dans une voiture sport avait visiblement beaucoup de mal à accepter qu’un cycliste aille plus vite que lui. Dans la portion où la piste cyclable arrête, avant de reprendre plus loin, il a décidé de me coller très proche. Puis, avec la circulation, je me suis retrouvé en arrière de lui et, à un moment donné, il a intentionnellement stoppé brusquement. Il avait vraiment l’intention que je lui rentre dedans, il cherchait non seulement la provocation, mais aussi à me blesser volontairement.»

Mais les jeunes automobilistes ne sont pas les seuls à considérer que la route appartient en priorité aux automobiles. «Je me souviens aussi d’une situation, dans l’ouest de la ville, il y avait beaucoup de circulation et pas de piste cyclable, une dame d’un certain âge était derrière moi, et elle me klaxonnait sans arrêt. Je suis allé la voir pour lui demander ce qui se passait, elle m’a répondu que je n’avais rien à faire sur la route et qu’il fallait que je me tasse.»

Toutes les incivilités routières ne finissent pas dramatiquement, bien heureusement, mais la chance tient parfois à un fil. Jonathan Allen en a fait l’expérience avec un chauffeur d'autobus dans le secteur de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. «Je roulais et le chauffeur de bus s’est rapproché de moi. Il était rendu à environ trois pouces, c’était très dangereux. J’ai appelé son superviseur pour déposer une plainte. Comme tout est enregistré, ils ont pu constater la problématique en vidéo, et comme ça ne semblait pas être la première fois que ce chauffeur avait ce genre d’attitude, il a été remercié parce qu’il était trop dangereux. À un moment donné, il ne faut pas se laisser faire.»

Pour le psychologue français Jean-Pascal Assailly, les automobilistes subissent une transformation lorsqu’ils sont derrière un volant. «La voiture est devenue une bulle qui isole et désinhibe, comme sur les réseaux sociaux. C’est aussi un espace physique très protecteur où il est plus facile de se laisser aller à insulter quelqu’un que si on le croisait sur le trottoir.»

Quelle attitude adopter pour faire baisser les incivilités?

Quand il a affaire à un automobiliste enragé, Pascal Marcoux essaie de donner l’exemple. «J’essaie de sourire et de rester gentil, a-t-il confié, en précisant qu’il n’a pas toujours été comme ça. «Même les fous dans leurs voitures, ça ne sert à rien de les raisonner, je les remercie pareil, et peut-être que ça va faire son chemin.» Jonathan Allen pense que si c’est une incivilité anodine, il est toujours mieux de laisser tomber pour éviter une situation qui dégénère. «Mais si votre vie a pu être en danger ou que c’est intentionnel, il ne faut pas hésiter à prendre le numéro de plaque de la voiture et aller porter plainte à la police, car ce n’est probablement pas la première fois que cette personne adopte ce comportement.»