Le Centre Jacques-Cartier: reprendre confiance en soi après des années difficiles

Deux jeunes hommes qui ont été lourdement éprouvés par la vie ont maintenant le vent dans les voiles après avoir trouvé le courage de surmonter les difficultés qui les empêchaient de vivre la vie qu’ils souhaitaient avec l’aide du Centre Jacques Cartier.

Le Centre Jacques-Cartier (CJC) est un organisme dont la mission est de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans pour lesquels le projet de vie ne peut être soutenu par l’offre traditionnelle du milieu scolaire.

Frédérik Lesny, 27 ans, a développé d’importants problèmes d’anxiété à la suite d’un grave cancer dont a souffert sa mère et de nombreuses années à prendre soin de sa sœur sévèrement handicapée.

« On ne pensait pas que ma mère allait survivre, mais elle est encore là aujourd’hui, explique Frédérik. Et ma sœur est très handicapée. On ne peut pas être une seule personne à s’occuper d’elle. »

L’anxiété était tellement importante dans sa vie qu’il n’était pas en mesure de poursuivre ses études en histoire et civilisation. L’un des plus grands coups de pouce que lui a donnés le CJC est celui de pouvoir expérimenter sans pression de réussite.

« Expérimenter, c’est plus facile quand on est ado. Après, les opportunités deviennent plus compliquées », fait-il valoir.

Il a fait plusieurs projets, comme du bénévolat en tant qu’homme à tout faire, et effectué une multitude de tâches d’entretien sur les sites du CJC. Mais ses plus grandes réussites ont été de s’accepter tel qu’il est et de vaincre son anxiété.

Retrouver ses repères

Aujourd’hui, Frédérik travaille dans une petite boutique spécialisée dans la vente de bières de microbrasseries et de cidres.

Sébastien Fournier, 32 ans, a lui aussi retrouvé ses repères au CJC.

Après une première tentative infructueuse d’études en informatique, Sébastien s’est retrouvé au centre fort découragé et ne croyant plus au succès. Il a essayé tous les programmes offerts au centre. « J’ai même recodé le système de gestion du CJC », raconte-t-il.