Une formation novatrice et fort efficace

Je ne me souviens pas du nom de la personne qui a dit que la mémoire est une faculté qui oublie !

• À lire aussi: Au diapason de vos passions

Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à des millions d’informations de toutes sortes. On ne peut évidemment pas tout retenir. On semble souvent délester des données. On les oublie sans le vouloir.

Le système GPS de géopositionnement par satellite a été mis en place par la Défense des États-Unis en 1973 et est devenu complètement opérationnel en 1995. Le grand public peut se servir de ces coordonnées de géolocalisation depuis le 16 septembre 1983.

Pas besoin

Pour plusieurs, les instructions fournies avec n’importe quel accessoire, équipement ou machine sont du superflu. Ils ouvrent l’emballage du système de son, de l’imprimante, du sonar et ils se mettent à pitonner ou à brancher des fils et à y aller avec des combinaisons d’essais-erreurs. Certains réussissent, tandis que la grande majorité des autres devront se résoudre à consulter les renseignements du manufacturier.

On doit réaliser

Quand on fait allusion à un GPS, on parle d’une machine qui reçoit des signaux provenant de satellites positionnés à 20 000 km d’altitude, dans le ciel. Ce n’est pas une mince affaire.

Certains se serviront des fonctions élémentaires et pourront très bien s’orienter dans l’arrière-pays. Pour d’autres, cette petite boîte magique demeurera mystérieuse à tout jamais. Ils pourront la mettre sous tension, créer un waypoint et revenir, mais sans plus. Entre les diverses saisons de prélèvement, le GPS est entreposé dans un sac à dos, un tiroir... Et quand on le reprend, on a réellement intérêt à revoir les notions de base. C’est à cette étape que ça se gâche souvent. L’inévitable se produit alors, on pitonne et on se cherche, on est un peu perdu !

Révolutionnaire

Le spécialiste GPS de la firme Orientation Azimut, Sylvain St-Louis, œuvre dans ce domaine pointu depuis 1978. En compagnie de sa conjointe et partenaire d’affaires, Hélène Brisebois, il a développé un concept de formation en salle ou à domicile qui a très bien fonctionné jusqu’à l’arrivée de la pandémie.

On a tous intérêt à réviser le mode d’utilisation de notre GPS avant de nous aventurer en forêt, mais le temps nous manque souvent. Alors, imaginez si notre professeur pouvait nous accompagner au chalet, dans le camion lors du voyagement, dans la cache, etc., pour nous souffler les réponses à l’oreille. C’est exactement dans cette optique que Sylvain et Hélène ont mis au point une formation vidéo ultra complète, que l’on peut visionner en tout temps sur un lecteur vidéo intégré de 7 pouces qui ne nécessite aucun réseau ni Wi-Fi. Ce cahier électronique, mesurant 23 cm sur 17 cm et 1,5 cm d’épaisseur, est muni d’une pile rechargeable par USB qui dure 12 h en continu. Il y a également une sortie pour brancher des écouteurs.

La formation interactive s’étale sur cinq blocs d’environ 60 à 75 minutes chacun. Elle vous permettra d’exploiter votre GPS à son plein potentiel. Les spécialistes ont développé une quarantaine de versions pour répondre à l’unicité de tous les modèles de GPS actuellement disponibles sur le marché ainsi que pour les versions antérieures de Garmin, de 1995 et plus.

▶Pour en savoir plus, visitez orientationazimut.com ou composez le 450 430-8297.