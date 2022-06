Une hors-la-loi des temps modernes

Un roman d’apprentissage particulièrement noir qui nous fait voyager de la Californie au Montana.

Alors qu’elle vient tout juste d’entrer dans l’adolescence, Duchess veille depuis déjà longtemps sur Robin, son petit frère de cinq ans. La raison en est simple : si elle ne le faisait pas, ce ne serait certainement pas sa mère qui risquerait de s’en charger. Portée sur les drogues et la boisson, Star est en effet plutôt du genre à traîner dehors jusqu’à pas d’heure et à oublier l’anniversaire de ses enfants.

Mais une chose que Star n’est pas près d’oublier, c’est la manière dont sa sœur cadette a été tuée 30 ans plus tôt. Et l’homme responsable de cette mort ayant fini de purger sa peine, elle s’attend à le voir bientôt revenir à Cape Haven, la ville côtière de Californie où elle vit toujours.

Encaisser sans broncher

Sachant à quel point le retour de cet homme va affecter sa mère, Duchess ne reculera devant rien pour la protéger et la venger. Quitte à faire des bêtises plus grosses qu’elle. Car lorsqu’on a comme elle la haine et la colère constamment chevillées au corps, jouer les hors-la-loi s’impose un peu comme une seconde nature.

Après avoir terminé la lecture de ce roman noir charbon, on a tout de suite pensé à Mon territoire de Tess Sharpe et à My Absolute Darling de Gabriel Tallent. Ce qui est tout un compliment puisque ces deux livres, qui mettent en scène des héroïnes aussi fortes et atypiques que la jeune Duchess Day Radley, ont été de gros coups de cœur.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les gens des collines

Photo courtoisie

Enquêteur dans l’armée, Mick Hardin est revenu passer quelque temps dans le Kentucky, où sa sœur est devenue la première shérif du comté. Lorsqu’une veuve du coin sera retrouvée morte dans la forêt, sa frangine viendra donc solliciter son aide pour faire avancer les choses, car dans la région, on n’apprécie pas trop que les shérifs soient des femmes. En 2020, on avait bien aimé Nuits Appalaches. Eh oui, ce nouveau roman de l’Américain Chris Offutt a aussi réussi à nous séduire.

Classe tous risques

Photo courtoisie

Une anthologie très divertissante à lire en vacances... à condition de ne surtout pas partir en avion ! La raison ? Toutes les histoires qui ont ici été réunies par Bev Vincent et l’illustre Stephen King se déroulent à plus de 10 000 mètres d’altitude. Il faudra donc attacher notre ceinture avant de découvrir ce que Dan Simmons, Ray Bradbury, Joe Hill ou Richard Matheson ont à raconter à ce sujet.

Dormir en pleine nature

Photo courtoisie

Camping sauvage dans les Alpes scandinaves, cabanes de berger en Sardaigne, radeau de bois dans le port de Copenhague, ancienne station de gardes-côtes sur l’île de Skye, tentes luxueuses au cœur du Jura cracovien... Pour tous les chanceux qui vont aller en Europe cet été, ce livre est une vraie mine d’or proposant plein d’endroits insolites où dormir.

Craquage 100 % chocolat

Photo courtoisie

En France, Hervé Cuisine est un blogueur et youtubeur connu. La recette de son succès ? De savoureux petits plats qui se préparent généralement en un tournemain. Mais également très habile côté desserts, il propose ici toutes sortes de délices chocolatés, des grands classiques (brownies, crêpes, mi-cuits coulants, mousse, forêt-noire, profiteroles, etc.) aux gourmandises irrésistibles (tarte au chocolat meringuée, brioche aux pépites de chocolat, gâteau magique, rouleaux croustillants, etc.).

Frissons garantis

Photo courtoisie

60 minutes

Justin Lanning, un homme d’affaires ayant vraiment le vent dans les voiles, pensait pouvoir rentrer tranquillement chez lui une fois sa journée de travail terminée. Sauf qu’à peine sorti du bureau, il recevra un étrange coup de fil qui le perturbera au plus haut degré : à en croire l’inconnu à qui il vient de parler, il ne lui resterait plus qu’une heure à vivre.

Le pire là-dedans, c’est que ça ne sera pas un canular. Le lendemain, son corps sera retrouvé sur un chantier de construction situé en pleine campagne. Il a été étranglé avec un fil d’acier ou quelque chose d’approchant.

Et rebelote !

À Southampton, Justin Lanning était quelqu’un de célèbre, mais pas pour les bonnes raisons : huit ans plus tôt, alors qu’il fréquentait encore le lycée, il a été séquestré et torturé en compagnie de quatre ados de son âge par un psychopathe du nom de Daniel King.

Dans ce neuvième opus de la série qui lui est consacrée, le commandant de police Helen Grace aura donc fort à faire puisque bientôt, un autre rescapé de l’affaire King recevra lui aussi un funeste coup de fil.

Un polar bien ficelé qui ne manque ni d’action ni de suspense !