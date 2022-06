Une mondialisation triste et aliénante

On me pardonnera, aujourd’hui, de méditer sur l’évolution du monde.

Depuis trente ans, partout sur la planète, mais surtout en Occident, nous avons parlé de la mondialisation.

La tendance n’était pas nécessairement nouvelle, mais elle s’est accélérée : les pays se sont laissé avaler par un système global fabriquant une civilisation homogène, avec des métropoles se normalisant toutes sur le même modèle.

Chacun devenait citoyen du monde, et chacun devait se sentir chez lui à Montréal comme à Los Angeles, à Londres comme à Barcelone, à San Francisco comme à Toronto.

Mondialisation

Partout, les mêmes modes, partout, le même globish.

Le monde entier est devenu un hybride de Hollywood, de Starbucks et de McDonald.

D’ailleurs, il était bien vu, chez les branchés, de se dire plus solidaires des autres habitants de ces villes-monde que de ses propres compatriotes habitant en région, jugés retardataires, rétrogrades, poussiéreux, renfermés.

La fine fleur de l’humanité mondialisée se trouvait désormais dans ces métropoles interconnectées.

D’ailleurs, on ne croyait plus trop à l’existence des peuples : on préférait voir sur la planète des populations interchangeables.

Les frontières étaient décrétées périmées. Chacun pouvait les traverser à sa guise.

Il n’était même plus nécessaire de s’adapter aux us et coutumes, autrement dit, à l’identité, du pays où on s’installait.

C’était même à la société d’accueil à s’adapter aux étrangers qui s’y installaient. Il ne fallait plus seulement avoir le sens de l’hospitalité. Il fallait s’effacer.

Qui se montrait réfractaire à cette révolution était accusé de xénophobie.

Résultat des courses : la mondialisation et les changements démographiques et sociologiques qu’elle a entraînés ont créé un monde fragmenté, aux multiples tensions, qui iront en s’aggravant.

Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe occidentale pour s’en convaincre.

Surtout, cette révolution repose sur une fraude.

Elle se réclame de la diversité, alors qu’elle vient anéantir la diversité du monde. Avec elle, le Québec est moins québécois, l’Italie est moins italienne, l’Écosse est moins écossaise, la Suède est moins suédoise. Le monde s’uniformise – il s’américanise en version bas de gamme. Il nous transforme tous en exilés – les Occidentaux deviennent des exilés de l’intérieur.

Chaque pays, pour s’adapter aux lois du tourisme mondialisé, s’uniformise : le touriste prend le pas sur le citoyen, et quand un pays a une identité trop forte, il doit la mettre de côté pour ne pas heurter les visiteurs du moment.

Au Québec même, on nous expliquait récemment cela. On nous expliquait que le français pouvait même être répulsif.

Mais ce monde est triste, aliénant.

Il prive l’être humain d’un vrai chez-soi, où il pourra poursuivre l’œuvre de ses ancêtres et léguer le monde à ses descendants.

Révolte

Il crée un monde qui n’est plus une maison.

Ce monde suscite aujourd’hui un sentiment de révolte.

Il arrive qu’on nomme avec dédain cette révolte populisme. Ce terme est mal choisi. Mais cette révolte est non seulement compréhensible. Elle est nécessaire.

Cette révolte est celle des hommes et des femmes qui veulent être maîtres chez eux.