La journée de dimanche sera marquée d’une chaleur accablante pour le sud du Québec, et de températures agréables ailleurs.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour la région de Montréal, la Montérégie et celle de Drummondville, en raison de températures ressenties de 40 et plus, attendues en après-midi.

«Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur. Cherchez un endroit frais, par exemple l’ombre des arbres, la piscine, la douche ou le bain et un endroit climatisé comme un édifice public», a fait savoir l’agence fédérale dans sa publication web.

L’indice UV dans ces régions sera également très élevé, l’écran solaire sera donc de mise.

Malgré un humidex un peu moins élevé, les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, des Laurentides, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront également sous d’importantes chaleurs, avec un mercure indiquant les 30 °C et plus.

La journée sera un peu plus agréable pour l’Est-du-Québec, là où l’humidex ne dépassera pas le cap de 30. Seule ombre au tableau: la région de l’Abitibi-Témiscamingue affiche un potentiel orageux important à partir de l’après-midi.

La pluie devrait arroser la majorité de la province lundi, pour offrir un reste de semaine ensoleillé dès le lendemain.