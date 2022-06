Voici Suki, la chienne de Damien Robitaille

Suki est une belle femelle de race akita américain, qui aura bientôt 9 ans. On l’a vue à plusieurs reprises dans les clips que Damien Robitaille a décidé de mettre en ligne au début de la pandémie et qui ont fait beaucoup de bien à de nombreuses personnes. Damien nous parle d’elle en long et en large.

Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter ce chien ?

On venait d’emménager dans une maison à Longueuil et il y avait de la place. Avec ma conjointe, à l’époque, on s’est dit : « Pourquoi pas ! » J’ai eu des chiens toute ma jeunesse. Au moins une dizaine, au fil du temps... Mon père était fermier. On vivait en campagne. Pour moi, les chiens vivaient dehors. Ils étaient libres. Malheureusement, ils sont tous morts frappés par des voitures. Suki est le premier chien qui vit avec moi dans une maison.

Êtes-vous plus « chat », « chien » ou « oiseau » ?

Plus chien que chat, j’imagine. Et plus oiseau dans la nature ! (Rires) J’aime les chiens, mais je n’en suis pas réellement gaga. Certains chiens me tombent parfois même sur les nerfs... En revanche, j’adore mon chien : une belle présence à la maison.

Comment décrire la personnalité de Suki ?

C’est un bon chien ! Elle est assez calme. Suki est comme un chien-chat. Elle n’est vraiment pas high-maintenance. Elle n’est pas colleuse et garde ses distances même si elle est toujours autour malgré tout. Quand j’arrive, elle m’accueille seulement 10 secondes, puis c’est fini... Elle retourne à ses petites affaires ! Elle est assez indépendante. Elle aime bien se prélasser seule sur le divan ou au sous-sol. Elle vient me voir quand elle a faim ou veut aller dehors : elle s’assoit et me fixe alors sans bruit. Aussi, elle est têtue et très intelligente. Si je lui montre un truc, elle le comprend en deux secondes. C’est un chien de garde : elle surveille tout ce qui se passe et elle jappe s’il y a quelqu’un de suspect dans la rue. Elle adore les enfants ! Dans la rue, elle s’arrête pour les voir. Elle s’assoit et les fixe. Comme elle veut dire bonjour à tout le monde dans la rue, ça peut être toute une épreuve d’aller marcher. (Rires)

Qu’est-ce que Suki vous a apporté pendant la pandémie ?

Elle m’a beaucoup aidé, car mes enfants étaient dans un autre pays et j’étais seul chez nous. Heureusement qu’elle était là. Aussi, c’est grâce à elle que je suis devenu aussi populaire sur le web. Elle était présente dans mon premier vidéoclip publié en pleine pandémie et je crois que c’est elle qui m’a propulsé à un autre niveau de succès !

Aime-t-elle la musique ?

Je ne pense pas qu’elle aime la musique. Quand elle apparaît dans mes vidéoclips, qu’elle s’assoit et me fixe du regard, les gens pensent qu’elle fait ça parce qu’elle aime la musique, mais ce n’est pas ça ! C’est plutôt parce qu’elle est tannée et qu’elle veut quelque chose, soit manger ou sortir dehors. Il faut dire que je passe souvent des heures à pratiquer... Quand elle veut quelque chose, elle vient me voir, s’assoit et me fixe. C’est sa façon de dire : « C’est assez, là ! SVP ! » (Rires)

Quelle est son activité préférée ?

Sûrement pas écouter ma musique ! (Rires) Mâchouiller du bois. Je chauffe au bois l’hiver et j’ai des cordes au sous-sol. Quand je descends, il y a des bouts de bois partout sur le sol.

Tel maître, tel animal

On garde tous les deux nos distances... (Rires) Je suis un peu solitaire, même si j’aime les gens. On est un peu différents des autres, uniques en quelque sorte.

À propos de Damien Robitaille