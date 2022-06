Fier de quoi?

Le 24 juin, déclaré journée de la fête nationale du Québec en 1977 par le gouvernement souverainiste de René Lévesque, se révèle un moment phare pour célébrer notre résilience.

Comme ces ballounes gonflées à l’hélium, la fierté nationale est grossie dans tous les médias.

La fête s’avère généralement exaltante en rappelant notre caractère distinct et en faisant appel aux sentiments patriotiques.

En visionnant le grand spectacle, en compagnie de nos amis suisses arrivés la veille, nous n’avons pas éprouvé cette sensation.

Ces derniers comprenaient mal qu’on prétende célébrer la nation et la langue française avec des chansons si peu patriotiques et parsemées de strophes anglaises.

L’objectif d’inclusion a été atteint. Quant à l’affirmation nationale, il faudra repasser.

C’est loin d’être surprenant pour un peuple qui s’est dit non deux fois !

Que voulons-nous ?

L’école est finie et des milliers de familles québécoises partiront en vacances au cours des prochains jours en tentant d’oublier une conjoncture difficile.

Probablement que les vacances seront plus modestes pour bon nombre de familles qui n’auront pas les moyens de leurs ambitions à cause de l’inflation. C’est dans cet environnement que les Québécois voteront cet automne et éliront un gouvernement qui doit répondre à leurs aspirations.

Malheureusement, la période estivale n’est pas le meilleur temps pour être attentif à une campagne électorale qui s’amorcera en sourdine.

Pour compliquer sa tâche, le citoyen dispose de peu d’informations sur les politiques publiques qu’entendent mettre de l’avant les partis. Les médias et les commentateurs mettent plus l’accent sur les sondages et les prédictions qui en résultent.

On peut bien ergoter sur le sort des partis, supputer sur leur existence ou chantonner que les Québécois veulent une opposition forte, cela ne donne pas vraiment de boussole pour décider de la direction que nous voulons prendre.

L’été de tous les dangers

La décision de la Cour suprême états-unienne sur l’avortement devrait nous rendre plus sensibles à la montée de la droite avec Poilievre et Duhaime qui, tout en se proclamant des défenseurs de la liberté, seront les premiers à vouloir la restreindre.

Le modèle québécois qui tend vers l’équité est décrié par les nantis qui veulent avoir leur accès privilégié aux soins de santé et à l’éducation. La CAQ est prête à les accommoder alors que le PQ et QS favorisent les services publics et l’égalité de traitement.

Pendant que Simon Jolin-Barrette mentionne à l’Académie française que le multiculturalisme canadien est un obstacle aux prétentions du Québec pour la protection de langue, le premier ministre Legault s’abrite derrière son nationalisme mou. Le chef du PQ appelle de son côté à l’indépendance.

Un peu plus de lumière sur les enjeux de la prochaine campagne électorale permettrait des choix plus éclairés que des conclusions tirées sur le nombre de sièges que les partis peuvent espérer remporter.

Chose certaine, il appartient à la nation québécoise de vivre dans le pays qu’elle veut et dont elle sera vraiment fière.