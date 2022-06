Des manifestations pro-choix ont lieu au Québec

En appui aux Américaines qui perdront leur droit à l’avortement, des manifestations pro-choix ont lieu dimanche devant les palais de justice au Québec.

«Interdire l’avortement n’arrête pas les avortements. Les femmes ont toujours trouvé des moyens pour interrompre leur grossesse», rappelle Jessica Legault, co-coordonnatrice de la Fédération québécoise des plannings de naissance, qui manifeste à Montréal.

En 1962, 57 000 Canadiennes avaient été hospitalisées pour s'être auto-avortées avec des crochets.

«Le mouvement anti-choix est de plus en plus visible au Québec. On pense qu’avec le renversement [de l’arrêt Roe c. Wade], ça donnera de la légitimité de proposer des actions et de désinformer les personnes en lien avec les interruptions de grossesse», a réagi Sylvie Pedneault, directrice de SOS grossesse, à Québec.