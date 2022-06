La retraite ou une 25e saison pour Chara?

Zdeno Chara n’a toujours pas pris une décision quant à son avenir. À 45 ans, le défenseur format géant pourrait très bien prendre sa retraite, mais l’option de jouer une 25e saison dans la Ligue nationale n’a toujours pas été écartée.

Le Slovaque, qui a effectué un retour dans l’organisation des Islanders de New York en 2022-2023, après y avoir joué les quatre premières années de sa campagne, pourrait devenir libre comme l’air le 13 juillet. L’arrière n’est toutefois pas pressé de signer un contrat avec l’une des 32 équipes du circuit Bettman, ni même de prendre une décision sur son futur. Cette décision pourrait seulement être prise au mois de septembre.

«Il passera l’été avec sa famille et jugera où il en est rendu physiquement, où il est en est rendu sur le plan familial, et prendre une décision en septembre, a expliqué l’agent de Chara, Matt Keator, au Boston Globe. Il n’y a aucune presse.»

Chara a grandement ralenti dans les dernières années, lui qui a noirci la feuille de pointage 14 fois en 72 matchs la saison dernière. Celui qui compte 1680 matchs à son compteur, le septième plus haut total dans l’histoire de la Ligue nationale - et le plus haut parmi les défenseurs – compte 680 points en carrière, lui qui a aussi remporté la Coupe Stanley en 2011, avec les Bruins de Boston.