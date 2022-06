L’Alliance toujours impuissante à l’étranger

L’Alliance de Montréal connaît les moments les plus difficiles de sa jeune histoire. L’équipe québécoise de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) a encaissé un sixième revers consécutif, dimanche au SaskTel Centre.

• À lire aussi: L’Alliance arrive à court

Cette fois, ce sont les Rattlers de la Saskatchewan (5-4) qui sont venus à bout de l’Alliance (3-8) devant leurs partisans, au compte de 98 à 86. Les hommes de Vincent Lavandier sont toujours en quête d’une première victoire à l’étranger, eux qui ont plié l’échine six fois en autant d’occasions.

Une fois de plus, l’Alliance a été handicapée par une première moitié de match difficile. Accusant neuf points de retard à la mi-temps, elle n’a pas été en mesure de rattraper les Rattlers malgré une performance inspirée de Dominic Green (22 points, neuf rebonds et trois revirements provoqués).

Nathan Cayo et Ashley Hamilton, récoltant respectivement 19 et 14 points, ont été les autres joueurs les plus productifs des leurs.

Ce revers peut partiellement être attribué au manque d’opportunisme de l’Alliance du centre-ville; seules six de ses 19 tentatives (31%) ont été fructueuses. L’équipe de la Saskatchewan, quant à elle, a maintenu un taux d’efficacité d'au moins 45%, et ce, peu importe le type de lancers.

L’Alliance a aussi été incapable de contenir l’ex-joueur de G League Devonte Bandoo, qui s’est illustré avec 28 points. Malik Benlevi (11 points, 12 rebonds) et Tony Carr (10 points, 11 rebonds) ont aussi contribué au gain des leurs en réussissant chacun un double-double.

L’Alliance aura droit à une semaine de repos avant de tenter d’arrêter sa débandade. Elle sera en visite à Scarborough pour y affronter les Shooting Stars, dimanche prochain.