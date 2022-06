Le temps de passer la main

Mettez-vous à sa place : l’inflation qui empire, les fusillades meurtrières qui se multiplient, le droit au port d’armes qui est élargi et l’avortement, soudainement interdit après un demi-siècle de légalisation. Joe Biden s’est envolé hier pour l’Europe. Il avait vraiment besoin d’un break.

Ce n’est surtout pas des vacances, pourtant, ces visites en Allemagne, puis en Espagne. En Bavière, avec ses collègues du G7, il va s’efforcer de raffermir ce que la Maison-Blanche s’obstine à présenter comme « le soutien indéfectible à une Ukraine démocratique, souveraine et prospère ».

En d’autres mots, l’effort de guerre contre la Russie va se poursuivre. Une guerre responsable d’une crise énergétique et alimentaire mondiale à laquelle les dirigeants des sept pays les plus industrialisés vont aussi chercher à trouver des solutions.

Puis, à compter de mardi, à Madrid, ce sont ses partenaires de l’OTAN que le président américain retrouvera. Au programme, l’Ukraine, bien sûr, mais aussi le danger que constituent les changements climatiques et les cybermenaces. Des dossiers costauds.

MÉCONTENTS, LES AMÉRICAINS

Parallèlement à tous ces défis à relever, les temps sont durs pour Joe Biden. Plus tôt cette semaine, le grand sondeur Gallup remarquait qu’avec une cote à 41 % en juin, l’approbation du président n’a fluctué que d’un point depuis le début de l’année.

Plus déprimant encore, seulement 13 % des Américains se disent satisfaits de la direction dans laquelle le pays est engagé ; une mauvaise humeur que Gallup n’a pas relevée en années d’élections de mi-mandat depuis 1974. Ça augure mal pour les démocrates en novembre prochain.

Dans la pénombre de la déprime, les couteaux commencent à sortir : « Biden est trop vieux... pas inspirant... perdu ». Il y a moins de deux semaines, le New York Times le décrivait comme un boulet pour des élus et des responsables démocrates qui avouaient de plus en plus ouvertement leur scepticisme devant sa capacité à sauver le parti.

Quelques jours plus tard, l’influent magazine The Atlantic se montrait encore plus cassant, en répondant à sa propre question « Pourquoi Biden ne devrait pas se représenter en 2024 ? » : il est trop vieux.

LA PRÉSIDENCE, ÇA USE

Mark Leibovich, l’auteur du commentaire dans The Atlantic, rappelle à juste titre – j’en ai été souvent témoin – qu’il n’y a « rien de tel que la présidence des États-Unis pour accélérer le processus de vieillissement ». Une réalité facilement documentée par des photos mises côte à côte des présidents aux premiers jours, puis à la toute fin de leur mandat. Regardez la tête d’Obama, si vous en doutez.

Photos AFP

Dans moins de 150 jours, Joe Biden aura 80 ans. Les États-Unis n’ont jamais eu un homme aussi âgé à leur tête. Pas étonnant que les noms qui circulent pour le remplacer soient d’une génération plus jeune, et dans un cas, l’un d’eux a la moitié de son âge (Pete Buttigieg).

Cela dit, les républicains ne sont pas en meilleure position. Si Donald Trump décide de se représenter et remporte la présidentielle de 2024, il aura 78 ans à son assermentation. De ce côté-là aussi, les plus jeunes s’agitent... même face à Trump. Je m’illusionne peut-être, mais je le sens lentement se lever, le vent de changement.