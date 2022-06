Les Montréalais heureux de renouer avec la chaleur

Les Montréalais se réjouissaient aujourd'hui de la première grosse bouffée de chaleur depuis le début du mois de juin, qui a presque battu un record : un avant-goût de ce que la deuxième moitié de l’été devrait nous réserver.

« À Montréal même, c’est la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent [...] Les gens avaient hâte à cette chaleur, même si c’était un peu inconfortable », explique Patrick Duplessis, météorologue chez MétéoMédia.

Dans la métropole, le mercure a grimpé jusqu’à 32,4 °C.

Malgré la chaleur étouffante atteignant les 41 °C avec le facteur humidex, le parc La Fontaine à Montréal grouillait de vie en après-midi.

Pendant que des enfants remplissaient leurs fusils à eau à même les abreuvoirs, de nombreux groupes se prélassaient à l’ombre, profitant de la brise pour se rafraîchir un brin.

« Il fait un peu plus frais dans le parc que chez nous. Juste en traversant la rue, avec le plan d’eau, on sent une différence. C’est un bon moment en bonne compagnie », se réjouit Sylvie, 52 ans, assise à l’ombre avec son conjoint et un couple d’amis, ainsi que son vieux chien Sammy.

Benjamin Chamberland, 24 ans, et Zoé Liberali, 23 ans, y ont plutôt vu une occasion idéale pour essayer une nouvelle crémerie près de chez eux.

Photo Roxane Trudel

« En dedans, l’humidité reste, donc ça fait du bien de sortir et prendre l’air. C’est vraiment une belle journée », se réjouit M. Chamberland, son dessert sucré au parfum de vanille et framboise à la main.

Mais cette bouffée de chaleur n’était que passagère et la température s’annonce plus clémente dès lundi, avec quelques gouttes de pluie prévues dans les prochains jours. On devrait cependant voir le soleil quotidiennement, précise le météorologue. Une remontée du mercure comparable à celle d'aujourd'hui est néanmoins prévue pour le 1er juillet.

Attention déménageurs

« Ça ne fera pas plaisir aux déménageurs. S’il y a bien une journée où on ne veut pas qu’il fasse trop chaud, c’est bien là », dit-il.

À ce sujet, Urgences-Santé conseille d’éviter les efforts extrêmes lors de ces périodes chaudes pour prévenir les coups de chaleur. Si ce n’est pas possible, il faut prendre beaucoup de pauses à l’ombre ou au frais et se réhydrater régulièrement.