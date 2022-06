Les propriétaires responsables de la flambée des loyers au Québec

Les propriétaires sont en partie responsables de la hausse des loyers observée dans la province au cours des dernières années, selon un expert.

• À lire aussi: Crise du logement: la flambée des loyers se poursuit au Québec

Les loyers sont non seulement plus chers, mais ils grimpent aussi de plus en plus rapidement, selon Martin Blanchard du Regroupement des comités logement et association de locataires, qui a analysé des annonces parues entre les mois de février et mai.

«En 2020, l’écart moyen de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), c’est-à-dire entre le prix des loyers des locataires qui ne déménagent pas et les loyers disponibles, était de 30%. Cette année, l’écart entre les loyers qui sont offerts en location sur Kijiji et les logements occupés par les locataires est de 50%», a expliqué Martin Blanchard, en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

À Granby, la hausse est l’une des plus intenses au Québec avec un taux qui frôle les 55%. Le prix moyen des logements est passé de 800$ à 1200$.

À Gatineau, le prix d’un appartement deux chambres est de 2220$ en moyenne.

«Ces régions ne sont pas prêtes à faire face à la crise du logement disponible et celle de l’abordabilité des logements», a mentionné le spécialiste.

Selon lui, l’un des facteurs qui aggravent ce problème est le fait que les propriétaires ne respectent pas la loi qui oblige à offrir le même loyer aux nouveaux locataires que le prix que payaient les anciens locataires.

«Ce n’est pas ce qui se passe dans les faits, et notre étude le montre année après année qu’il y a une désobéissance très large et généralisée face à cette loi», a affirmé M. Blanchard.

Selon lui, il faudrait «un contrôle obligatoire des loyers» qui ferait que la hausse du loyer suive obligatoirement un taux qui prendrait en considération les frais de construction, l’inflation, le profit du propriétaire, etc.

«Un registre des loyers publics et universel» pourrait également faire partie de la solution, a-t-il ajouté.