McCartney enflamme le festival de Glastonbury, qui s’achève dimanche

Le rappeur américain Kendrick Lamar s’apprête à clore dimanche le festival de Glastonbury, au lendemain d’un concert de Paul McCartney, qui a interprété samedi soir des classiques des Beatles et a été rejoint par Bruce Springsteen et Dave Grohl.

Ce faisant, le chanteur qui a fêté ses 80 ans la semaine dernière est devenu le doyen des têtes d’affiches du festival, quand la vedette de la pop Billie Eilish est devenue la plus jeune (20 ans).

McCartney a été rejoint par Springsteen pour « I Wanna Be Your Man » et par l’ancien de Nirvana, Dave Grohl, pour « I Saw Her Standing There ».

Les 100 000 spectateurs du festival du sud-ouest de l’Angleterre ont honoré l’ex-Beatle d’un « joyeux anniversaire », avant de se régaler des classiques « Can't Buy Me Love », « Love Me Do », « Blackbird », « Helter Skelter », « Let It Be » ou encore « Hey Jude ».

Un concert salué comme « l’un des plus excitants, exaltants » à Glastonbury par le Sunday Telegraph.

AFP

The Observer a quant à lui souligné ce « quelque chose d’incroyablement charmant à voir le plaisir enfantin sur le visage de Springsteen lorsque lui et McCartney échangeaient des répliques ».

Également à l’affiche, la légende de la soul Diana Ross, Robert Plant de Led Zeppelin, la chanteuse néo-zélandaise Lorde ou encore les Pet Shop Boys.

Le festival a également été marqué par un message sur écran géant du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a demandé aux festivaliers leur soutien face à l’invasion russe, qui empêche les Ukrainiens de « profiter de la liberté et de ce merveilleux été ».

AFP

Sur la scène samedi, la militante écologiste Greta Thunberg a quant à elle souligné la « responsabilité historique » qui pèse sur la population face au réchauffement, s’en prenant au double discours des dirigeants mondiaux qui développent les infrastructures des énergies fossiles.

Le festival a fêté lors de cette édition des 50 ans avec deux ans de retard, après les annulations des deux dernières éditions en raison de la pandémie de coronavirus.

En 2021, le festival avait été remplacé par un grand concert sans public diffusé en direct sur internet, avec à l’affiche les rockers britanniques de Wolf Alice, le trio pop rock Haim et les vétérans du festival Coldplay.

Il se joue cette année à guichets fermés, la majorité des entrées ayant été attribuées aux détenteurs de billets des éditions précédentes annulées.