Moments de consolation

L’adversité fait malheureusement partie de la vie. Lorsque l’on est frappé par un coup du destin, il devient impératif de trouver une façon de s’en sortir. Selon l’auteur Christophe André, les différentes formes de consolation peuvent aider à traverser les épreuves que la vie nous impose.

« La consolation permet la réparation de tous les liens brisés par l’adversité », lance d’entrée de jeu l’auteur et psychiatre français Christophe André, qui a eu envie d’écrire ce livre en 2015, lorsqu’il a appris qu’il avait un cancer du poumon.

C’est le recul et la guérison qui lui ont permis, plusieurs années plus tard, de finalement écrire ce livre, où l’on présente plusieurs expériences de vie liées à la souffrance et aux vertus de la consolation.

Si l’auteur a rencontré une quantité phénoménale de personnes brisées par la souffrance psychique au cours de sa pratique, il n’avait pas compris toute l’importance de la consolation avant qu’il soit lui-même frappé par la peur de mourir.

« J’ai ouvert les yeux sur ce besoin de consolation que l’on ressent lorsque l’on se sent très fragile. J’avais un besoin immense de consolation, confie Christophe André. Malheureusement, les psychiatres apprennent à ne pas trop exprimer leurs émotions à leurs patients et à garder une distance thérapeutique, alors que l’on va chercher une certaine consolation en consultant. Parfois, une seule parole peut aider le patient à avancer et guérir. »

Une parole, certes, peut-être réconfortante. Dans son livre, Consolations, l’auteur propose une foule de suggestions faisant acte de consolation, qui sont si importantes lorsque tout va mal et permettront de se relever lorsque l’on tombe.

« Le mouvement de la consolation est une remise en lien avec soi-même et avec les autres », souligne l’auteur. En fait, devant l’adversité on peut avoir une perte de lien avec soi-même puisque l’on peut se culpabiliser en cherchant ce que l’on a fait de travers pour provoquer ce malheur.

« Inutile d’ajouter une autre source de stress en se culpabilisant et en s’agressant soi-même alors que l’on a déjà à faire face à l’adversité », indique Christophe André.

Sinon, plusieurs couperont les liens avec les autres croyant qu’ils sont incapables de comprendre leur désespoir, ce qui cause une déchirure avec les autres. Pourtant, l’auteur estime que tout le monde se heurte à l’adversité un jour ou l’autre.

Sortir des ténèbres

« La souffrance est un piège terrible », explique le psychiatre, qui ajoute que toute notre attention tourne autour de notre souffrance au point de ne voir rien d’autre et de ne plus être capable de se réjouir ou d’apprécier quoi que ce soit. Le reste du monde ne nous intéresse plus, la souffrance prend toute la place.

Pourtant, le sentiment que l’on n’est pas seul peut aider à sortir des ténèbres.

Lorsque nous sommes dans la désolation, le désespoir, la détresse psycho-logique et que nous sommes tristes et malheureux, il est important, selon l’auteur, de tenter quelque chose.

« Il faut essayer d’amorcer un mouvement de changement et de transformation pour arriver à se désincarcérer de la souffrance », illustre le psychiatre.

L’autoconsolation est essentielle en acceptant de faire de petits efforts pour une remise en lien avec le monde extérieur.

Les divertissements, comme une marche dans la nature, écouter de la musique, voir un spectacle, aller au cinéma--- ou au musée, sont de petits moments de lâcher--prise qui détournent notre attention de notre tristesse et de notre noirceur.

On doit voir ces moments de consolation comme une bouffée d’oxygène.

« Au lieu de se blinder dans la tristesse, il faut s’ouvrir à des activités simples, suggère Christophe André. Cela ne va pas réparer nos problèmes, ils seront toujours là, mais cela permet de se réparer et on pourra affronter les problèmes différemment. »

Accepter la consolation

Il est aussi impératif d’apprendre à accepter la consolation, lorsque nous traversons une épreuve, ce qui n’est pas facile pour tout le monde.

« Pour certaines personnes, il s’agit d’une intrusion dans son intimité et on peut ne pas être à l’aise avec cela, fait remarquer l’auteur. Les gens qui veulent nous aider le font parfois maladroitement et la personne qui va mal se sent obligée de faire semblant d’aller mieux. »

Pourtant, il est essentiel, estime l’auteur, d’accepter la consolation de quelqu’un qui vient nous proposer de l’aide dans le but d’alléger notre tristesse, même si cela ne règle rien.

Pour d’autres, il y aura plus de travail à vouloir apporter de la consolation.

« Ce sont ceux qui sont convaincus que la vie est épouvantable et sombre et que toute consolation est inutile », précise l’auteur.

Et puis, il y a ceux qui refusent la consolation pour de mauvaises raisons, car cela revient à reconnaître son infériorité, ses faiblesses, son impuissance ou son échec.

« Si on est un peu narcissique, on veut être admiré, même dans la souffrance », ajoute Christophe André.

Finalement, accepter la consolation c’est aussi accepter d’être aimé.