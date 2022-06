Mon fils peut-il être marqué à vie ?

Je suis une femme dans la quarantaine, mère de deux enfants. Une fille de quatre ans et un fils de dix ans. J’aurais dû le faire avant, mais je me suis séparée de leur père peu après la venue au monde de ma plus jeune. C’est un homme violent qui pétait sa coche au moins une fois par mois, surtout quand il dépassait une certaine limite dans sa consommation de bière.

Au début, il ne s’attaquait qu’à moi quand il se mettait en colère, alors j’endurais en attendant que la tempête passe. Je l’aimais tellement, voyez-vous ! Et comme mon père était bâti sur le même modèle et que j’avais vu ma mère endurer jusqu’à la fin de ses jours, je pensais que le mieux était de faire pareil. Sauf que lui ne s’était jamais attaqué à moi et mes frères, juste à ma mère.

Après la naissance de ma plus jeune qui pleurait beaucoup, le père de mes enfants, qui ne le supportait pas, a commencé à bardasser mon plus vieux. C’est ça qui m’a décidée à fuir en maison d’accueil tant j’avais peur qu’il finisse par s’attaquer à mon bébé.

Pas besoin de vous dire que les mois qui ont suivi furent difficiles. Il a fallu que les intervenantes de la maison me suivent à la trace pour ne pas que je retourne dans mon enfer. Je me suis rebâtie du mieux que j’ai pu en retournant sur le marché du travail pour être capable de faire vivre mes enfants.

Après des mois de harcèlement, grâce à l’aide des intervenantes de la maison qui nous avait accueillis et à celle du Tribunal de la protection de la jeunesse, mon ex a fini par se calmer. Le fait aussi qu’il se soit trouvé une nouvelle blonde à qui il a fait un enfant n’a pas nui.

Le problème, c’est qu’il a en même temps cessé de voir mes enfants. Il ne veut plus rien savoir d’eux. Au début, j’ai trouvé ça plutôt facile à gérer, mais depuis quelque temps, j’ai peur que cela ait des répercussions sur mon fils.

Je sais que son père lui manque même s’il n’en parle pas. Il a eu à subir sa colère à de multiples reprises, il l’a vu me tabasser, et maintenant qu’il aurait besoin de lui pour le mener vers l’adolescence, ce dernier a coupé tous les ponts. Comment faire pour ne pas qu’il reste marqué par ça ? Je ne me le pardonnerais pas.

Une mère inquiète

Il ne faut pas mêler les choses comme vous le faites, car vous risqueriez de rater le but ultime que vous poursuivez qui est celui d’épargner à votre fils de développer des séquelles de cette partie de sa vie.

Même si vous avez mis du temps à sortir de ce climat de violence, vous l’avez fait, et c’est déjà un bon point pour vous. Que les ponts soient coupés avec un père qui remplissait aussi mal son rôle est probablement une bonne chose pour votre fils.

Et rappelez-vous que les enfants sont résilients, si on leur donne les moyens d’oublier. Veillez à trouver dans votre entourage une figure masculine qui pourrait remplir le rôle resté vacant dans sa vie. N’hésitez pas d’ailleurs à vous tourner vers les intervenantes qui sont au courant de votre dossier pour qu’elles puissent vous aider en ce sens.