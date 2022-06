NASCAR Pinty’s: Retour du balancier pour Camirand

Marc-Antoine Camirand a remis les pendules à l’heure en remportant, dimanche, la quatrième étape de la saison en Série NASCAR Pinty’s, disputée au circuit d’Eastbound de Terre-Neuve.

Initialement programmée samedi soir, l’épreuve avait été reportée au lendemain matin en raison du mauvais temps.

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston a devancé les Ontariens Treyten Lapcevich et D.J. Kennington, qui, dans l’ordre, l’ont accompagné sur le podium.

« À un moment donné, la chance doit te favoriser. Encore une fois, notre voiture a été performante du début à la fin et je savais que si la mécanique tenait le coup, j’avais bon espoir de gagner », a raconté Camirand en entrevue au Journal.

Depuis le début de l’année, Camirand a été un candidat logique à la victoire, sans toutefois être en mesure de rallier l’arrivée au premier rang. C’est, pour ainsi dire, le retour du balancier.

« Notre voiture était tellement performante, surtout pendant les longs relais », a-t-il renchéri.

Après la pause obligatoire de mi-course, prise pour le ravitaillement en carburant et le changement de pneus, Camirand, qui s’était élancé de la cinquième place sur la grille de départ, a su maintenir un écart suffisamment confortable avec Lapcevich.

« On s’est touchés à quelques reprises à la fin, a raconté le vainqueur, mais jamais il n’a tenté de me tasser. »

Cette troisième victoire en 63 départs dans la série canadienne permet à Camirand de prendre la tête du championnat, et ce, pour la première fois de sa carrière.

Quatre autres Québécois ont terminé la course dans le top dix, soit Dexter Stacey (6e), Kevin Lacroix (7e), Raphaël Lessard (8e) et Jean-Philippe Bergeron (9e).

Ranger et Dumoulin abandonnent

En revanche, cette épreuve inaugurale à Terre-Neuve n’a pas souri à d’autres pilotes de la Belle Province dont les attentes étaient élevées.

C’est le cas notamment d’Andrew Ranger et de Louis-Philippe Dumoulin, qui ont été contraints à l’abandon.

Troisième sur la grille de départ, Ranger a été victime d’une casse-moteur au 43e tour ; Dumoulin, champion en titre de la série, a percuté un mur de protection au 120e tour.

Tous deux partageaient la deuxième ligne sur cette grille de départ dont les positions ont été déterminées par les chronos réalisés lors des essais libres de samedi en matinée.

Le parcours de Donald Theetge n’a pas été fructueux lui non plus, puisqu’il a renoncé au 28e tour. Wallace Stacey et Alexandre Tagliani ont dû se contenter des 14e et 15e rangs, respectivement, quand le drapeau à damier a été agité.

Des murs non sécuritaires

Si cette première incursion à Terre-Neuve a été couronnée de succès, certains observateurs n’ont pas manqué de souligner que la préparation du circuit avait été bâclée.

Les organisateurs ont été forcés d’ajouter des murs de protection non solidifiés, ce qui, semble-t-il, aurait causé la perte de certains pilotes, dont Dumoulin.

La prochaine épreuve de la Série NASCAR Pinty’s aura lieu à Toronto le 15 juillet. Une course qui, étrangement, sera présentée un vendredi après-midi dans les rues de la Ville Reine.