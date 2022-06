Un monde de licornes magiques et féroces

En atteignant l’âge de 13 ans, chaque enfant se rapproche d’un rêve commun : celui de chevaucher sa propre licorne !

Les enfants sont envoyés sur l’île, aux portes d’une couveuse d’œufs de licorne. Si un enfant fait éclore un œuf, on lui attribue une licorne et il devient aussi identifié à un des quatre éléments. Cette année, c’est celle où Skandar Smith aura sa licorne. Du moins, c’est ce qu’il souhaite de tout son cœur...

Le premier volet d’une trilogie, Skandar et le vol de la licorne est également le premier roman de l’auteure britannique A.F. Steadman. On devine qu’elle a fait ses classes en dévorant les romans de la saga Harry Potter ! Ce n’est pas pour rien que cette aventure littéraire est présentée, d’emblée, comme étant celle d’un nouveau héros d’un univers magique, voire une version 2022 du sorcier de Poudlard.

Cependant, malgré ces nombreuses ressemblances entre les deux univers magiques, Skandar parvient à faire son propre chemin... ou son propre vol dans le cœur des lecteurs !

En plongeant le nez dans cette œuvre fantastique, le lecteur doit se préparer à changer pour toujours la vision qu’il se fait d’une licorne. Les licornes de l’univers de Skandar ne sont pas mignonnes et dociles, comme le fameux cheval blanc du preux chevalier des classiques contes de fées. Elles sont féroces, sanguinaires, puissantes et fatales.

Action, rebondissements et magie

Cependant, les licornes sont liées, dès leur éclosion, à leur cavalier et leur cavalière et elles feront tout pour protéger cette personne. Il est intéressant de voir le lien que Skandar développe avec sa licorne. En tant que lecteur, on s’attache rapidement à elle.

Skandar et le vol de la licorne est une histoire pleine d’action et de magie, où les thématiques de la confiance en soi, de l’amitié et de l’épanouissement sont mises de l’avant, de même que les valeurs familiales... et les surprenants secrets familiaux.

Fans de Harry Potter ou non, beaucoup de lecteurs seront charmés et voudront s’envoler vers cette île magique !

À LIRE AUSSI

Confessions d’une cheerleader T.1 : Le camp de sélection

Photo courtoisie

Le cheerleading n’est pas un passe-temps, c’est un mode de vie. Voilà, la philosophie de vie de Rosie. Passionnée par le cheerleading, elle est parvenue à convaincre ses parents de l’envoyer à l’école où se trouve l’une des troupes de cheerleaders les plus réputées au pays. Rosie a passé l’été à s’entraîner, en vue du camp de sélection, mais est-ce que ce sera suffisant pour obtenir une des 32 places dans l’équipe ? Une nouvelle série amusante et dynamique. L’auteure, une ancienne cheerleader, parvient rapidement à accrocher le lecteur. Petit bonus cool : les illustrations des figures de cheerleading qui accompagnent le récit.

Quincaillerie Miville

Photo courtoisie

L’été est une excellente saison pour raconter des histoires d’horreur, entre deux guimauves grillées sur un feu de camp ! La très divertissante Collection noire est de retour avec deux nouveautés, dont Quincaillerie Miville. La soirée du 31 octobre, Alexis et ses cousins se font un programme de films et d’histoires d’horreur. Puis, plutôt que d’y aller avec une « classique » séance du jeu Ouija, ils décident de composer l’ancien numéro de téléphone d’une quincaillerie qui, selon la légende, serait hantée par son propriétaire, un meurtrier... Le fantôme de Miville répondra-t-il ? Les enfants s’en sortiront-ils vivants ? Encore une fois, la Collection noire ne déçoit pas !

La guerre des pupitres

Photo courtoisie

Plongez dans l’univers de La guerre des étoiles, version scolaire ! Michèle a le meilleur professeur de quatrième année du primaire. Toute sa classe s’entend là-dessus ! Amateur de La guerre des étoiles, Monsieur Olivier a transformé ses élèves en véritables Jedi et ses combats au sabre laser, à la récréation, sont super populaires. Puis, Monsieur Olivier doit s’absenter de l’école et c’est un tourbillon de suppléants qui attend ses élèves. Tannés, Michèle et ses camarades organisent une grande rébellion, allant même jusqu’à faire une barricade avec leurs pupitres ! Une histoire touchante et drôle qui aborde de façon originale et brillante l’instabilité qui règne parfois dans les écoles.

Cool Girls – La puberté en mode confiance

Photo courtoisie

Deux femmes médecins qui ont effectué des missions d’éducation sexuelle s’unissent pour présenter cet ouvrage sur la puberté. Un guide destiné aux préadolescentes et aux adolescentes – et pourquoi pas à leurs parents – cet ouvrage aborde de nombreux sujets et, point important à retenir, sans tabou. Les seins, les règles, la transpiration, l’orientation sexuelle, le consentement, la masturbation, les troubles alimentaires ; ce guide a une mission : décomplexer la puberté afin de ne plus la « subir », mais bien l’apprivoiser. À noter, cependant : puisqu’il s’agit d’une traduction, les ressources mentionnées à la toute fin sont des organismes européens.