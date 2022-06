Une bagarre générale éclate entre les Mariners et les Angels

Les joueurs des Mariners de Seattle et des Angels de Los Angeles en sont venus aux coups, dimanche à l’Angel Stadium.

• À lire aussi: Les Yankees ne se font pas jouer le même tour deux fois

• À lire aussi: Les Blue Jays échappent une autre série

Les bancs se sont vidés en deuxième manche après que Jesse Winker a été atteint par un lancer de l’artilleur partant des Mariners, Andrew Wantz. Plus tôt dans la rencontre, ce dernier était passé à un cheveu d’envoyer une balle derrière la tête du cogneur Julio Rodriguez.

Samedi, lors du deuxième duel de la série entre les deux équipes, le joueur étoile des Angels Mike Trout avait aussi été frôlé par un lancer, une balle rapide d’Erik Swanson.

Finalement, trois joueurs des Mariners et le gérant Scott Servais ont été expulsés de la rencontre de dimanche. Le bilan était encore plus sévère chez les Angels: quatre membres de l’équipe et leur pilote par intérim, Phil Nevin, ont vu leur match s’arrêter prématurément.

Ce sont tout de même les favoris de la foule qui sont sortis vainqueurs de ce duel hostile par la marque de 2 à 1, grâce à une poussée de deux points en septième manche. Luis Renfigo a cogné un circuit et David MacKinnon a réussi un simple pour propulser les Angels vers la victoire.

Le seul point des Mariners a été l'œuvre du Québécois Abraham Toro. Il a expédié une offrande de José Suarez dans les gradins, sa septième longue balle de la saison.