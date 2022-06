Vélos urbains pour tous les besoins

L’expression « vélo urbain » fait référence à une recherche de confort pour parcourir des distances variées, dans le cadre d’une pratique utilitaire, récréative, voire contemplative, qu’offrent trois types de vélos de ville à assistance électrique.

Vélo de balade en ville

Photo courtoisie, Velec

Les propriétaires d’une bicyclette à assistance électrique destinée à la promenade en ville « font du vélo comme ils vont faire une marche. C’est une alternative à d’autres activités », explique Dominique Faure, copropriétaire, président et concepteur de la marque de vélos SPHERIK. Ils veulent faire des commissions dans le quartier, prendre le pouls de la ville, parcourir les plaines d’Abraham, grimper facilement des côtes abruptes, etc. Un panier à l’arrière (possible aussi à l’avant) permet de transporter un pique-nique ou de faire des petits achats, sans avoir besoin d’utiliser la voiture.

La batterie du R48 de Velec présente une autonomie de 80 km, mais peut être combinée à une seconde pour doubler la distance. Ses roues (26 pouces de diamètre et 1,95 pouce de largeur) procurent un dynamisme de déplacement intéressant. Sa position relativement droite, sa selle généreuse, son moteur puissant, son guidon droit et sa suspension, entre autres, offrent beaucoup de confort au cycliste pédalant de façon récréative.

Pliable et compact

Photo courtoisie, Velec

Pour se rendre au boulot, franchir des côtes sans suer et garer sa monture dans son bureau, il y a le vélo urbain à assistance électrique pliable RX36 de Velec. Celui-ci plaît aussi aux adeptes de véhicules récréatifs qui le rangent dans un tiroir de leur VR pour ensuite l’utiliser à destination.

Conçu pour un usage utilitaire et pour se transporter facilement, ce vélo compact n’est pas fait pour pédaler à très haute vitesse, mais il mène son propriétaire d’un point A à un point B sans problème. Ses petites roues de 20 pouces de diamètre et d’environ 3 pouces de largeur lui confèrent un meilleur amortissement. Son guidon est bien droit, tout comme la confortable position qu’il permet d’adopter. Sa batterie intégrée dans son cadre de façon discrète offre une autonomie d’environ 50 km.

Vélo urbain hybride

Photo courtoisie, SPHERIK

Le vélo urbain hybride à assistance électrique SEU 3000 de SPHERIK, le plus populaire, est celui qui se rapproche le plus du vélo de route traditionnel, notamment en ce qui a trait au diamètre de ses roues (700 mm) et à sa géométrie. Ses pneus (42 à 45 mm) offrent une fluidité de roulement supérieure au vélo de balade, tandis que la position très légèrement inclinée que ce vélo propose d’adopter permet de « mieux se servir du haut de son corps pour pédaler tout en demeurant relaxe », explique M. Faure.

Il est idéal pour faire le tour de l’île d’Orléans ou se rendre à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré au départ du parc de la Chute-Montmorency, par exemple.

« Ce vélo offre une position confortable et un rendement mécanique intéressant pour parcourir de plus grandes distances (jusqu’à 120 km) et franchir des obstacles, avec un objectif de vitesse modéré », indique M. Faure. Que ce soit pour garder la forme ou en faire son activité principale de l’été, ce vélo correspond à un usage récréatif. La prochaine étape vers une pratique plus sportive ou de performance sera d’opter pour un vélo de route.