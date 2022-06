3 nouveautés pour une virée en Montérégie cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur la Montérégie.

Sébastien St-Jean / Courtoisie

Un univers de filets multicolores et de cabanes dans les arbres de 2000 mètres carrés: voilà ce que promet le tout nouveau parc d’aventure «suspendu» Uplå, situé à même le parc Arbraska Mont-Saint-Grégoire. Conçu pour les petits et les grands «de trois à 99 ans», le parcours comprend entre autres sept trampolines reliés les uns aux autres - dont un à deux étages -, trois glissades et divers tunnels, en plus des filets, plateformes et passerelles. Le tout, à 20 mètres du sol, à hauteur de feuillage.

Sébastien St-Jean / Courtoisie

Photo courtoisie, Deny Cardinal

Connaissez-vous le concept du Flotel? Il s’agit d’un petit «hôtel» flottant fait de conteneurs recyclés où l’on peut louer une chambre directement sur l’eau, avec salle de bain et terrasse privées. Le premier Flotel a vu le jour il y a quelques années dans la baie Saint-François, à Salaberry-de-Valleyfield. Dans le courant de l'été, deux autres sites d'hébergement Flotel ouvriront leurs portes. L’un à la marina 360 de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, pour une expérience paisible, et l’autre à la marina Saint-Tropez de Saint-Blaise-du-Richelieu, pour un séjour plus animé. Une option d’escapade rafraîchissante.

Tourisme Montérégie

Une véloroute de 235 km relie désormais le Vieux-Port de Montréal et la ville de Sherbrooke, via la route Verte et le sentier Transcanadien. La première partie de ce circuit cyclable (45 km, niveau facile) passe au cœur de la Montérégie, par des villes comme Chambly ou encore Saint-Jean-sur-Richelieu. En tout, le trajet compte pas moins de 121 vergers, restaurants, crèmeries, microbrasseries, vignobles et autres arrêts gourmands, de même que 83 options d’hébergement et divers attraits culturels et activités. Le transport de bagages peut être organisé.