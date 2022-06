42 Québec: une formation en informatique qui sort de l’ordinaire

Vous êtes passionné.e de jeux vidéo, d’informatique, de technologie ou d’innovation? Vous êtes en pleine réflexion au sujet de votre champ d’études ou vous avez tout simplement envie de nouveaux défis?

La formation 42 Québec représente le choix de prédilection pour vous orienter ou vous réorienter dans le domaine des TI.

Inauguré l’hiver dernier dans le quartier Saint-Roch, à Québec, le campus de programmation informatique 42 Québec fait partie d’un regroupement reconnu à travers le monde, de Paris à Tokyo, en passant par Rio de Janeiro.

Avec des locaux ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l’approche non conventionnelle des campus du Réseau 42 vous permet d’évoluer à votre rythme dans le but d’accéder à divers métiers du numérique.

Quelques facteurs clés qui font tout l’attrait du concept:

- Un parcours collaboratif, ludique et participatif;

- Un cursus d’une durée de trois ans incluant deux stages rémunérés;

- Un horaire flexible et personnalisé;

- Un accès gratuit pour les adultes de 18 ans et plus, et ce, sans prérequis.

Un programme unique en son genre

Courtoisie: 42 Québec

Cette formation de haut niveau, connectée sur le marché du travail, vous permet d’apprendre la programmation informatique de façon différente en suivant le principe d’un jeu vidéo.

À travers des quêtes stimulantes, vous devrez récolter des points d’expérience pour accéder à de nouveaux projets et ainsi développer vos compétences professionnelles.

De cette façon, vous avez non seulement l’occasion de participer à des projets concrets – sous forme de tutoriels –, mais vous êtes également amené à collaborer avec vos pairs pour résoudre certaines situations.

Sans horaire fixe, la solution éducationnelle proposée par 42 Québec amène les étudiants à développer leur autonomie, leur débrouillardise, leur esprit de collaboration et d’entraide, leur pensée critique et leur créativité.

Un cursus en deux parties

Courtoisie: 42 Québec

Offerte gratuitement grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Commission des partenaires du marché du travail ainsi que de la Ville de Québec, cette formation permettra d’assurer une relève prometteuse pour les entreprises québécoises.

D’ailleurs, 16 entreprises privées de la région de Québec contribuent également au cursus des étudiants en offrant, entre autres, des ateliers, des conférences et du mentorat.

Le tronc commun: il vous permet d’aborder les bases de la programmation informatique – dont le cœur est l’apprentissage du code – en suivant le même parcours que vos pairs. À la fin du tronc commun, vous aurez l’occasion de tester vos connaissances lors d’un premier stage en entreprise.

La spécialisation: en fonction de vos intérêts, vous pourrez accomplir des projets selon les thématiques de votre choix, comme l’intelligence artificielle, la sécurité, le développement web, le jeu vidéo, l’entrepreneuriat et plus encore. Vous pourrez mettre l’ensemble de vos acquis à l’épreuve lors de votre stage final.

L’inscription: un processus en 3 étapes

Courtoisie: 42 Québec

Vous avez le profil tout indiqué pour vous inscrire à la prochaine cohorte, qui commencera sa formation à l’automne 2022? Il vous suffit de suivre ces quelques étapes pour vous lancer dans le processus d’admission:

1. Créer votre profil en ligne à 42quebec.com.

2. Prendre part à une rencontre d’introduction où vous obtiendrez tous les détails nécessaires pour poursuivre votre demande d'admission.

3. Participer à la Piscine, une expérience immersive de 26 jours dans le domaine de la programmation, qui vous ouvrira les portes du programme et qui se déroulera sur le campus de 42 Québec.

Une fois ces trois étapes franchies, vous pourrez commencer vos études!

Propulsée par Québec Numérique, la formation 42 Québec vous prépare à une carrière stimulante dans le domaine des TI. Entamez le processus d’inscription dès maintenant afin de faire partie de la prochaine cohorte.