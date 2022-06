Au moins 20 migrants retrouvés morts dans un poids lourd au Texas

Les corps d'au moins vingt personnes ont été découverts lundi dans un camion près de San Antonio, au Texas, selon plusieurs médias locaux, un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis.

Plusieurs chaînes locales de télévision et un quotidien de San Antonio, ville à 240 km de la frontière avec le Mexique, rapportaient lundi soir la sinistre découverte, et les images diffusées par la chaîne KSAT montraient de nombreux véhicules de police et de secours sur les lieux.

Plus de détails à venir.