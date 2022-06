Avis d'ébullition dans l'est de Montréal

L'Agglomération de Montréal a décrété un avis d'ébullition, lundi après-midi, qui couvre de larges pans de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de la ville de Montréal-Est.

Les secteurs qui sont visés par cet avis d'ébullition se trouvent entre la rue Cherrier et la rue Notre-Dame et entre la rue Saint-Cyr et l'avenue Gamble dans la ville de Montréal-Est.

Le quartier Pointe-aux-Trembles, au sud de l'autoroute 40, est aussi visé par l'avis d'ébullition, de même que la ville de Charlemagne.

Les résidents des secteurs touchés doivent faire bouillir l'eau au moins une minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents.

Il s’agit d’une mesure préventive. Un avis sera émis lorsque la situation sera de retour à la normale, a indiqué l’Agglomération de Montréal dans un communiqué.