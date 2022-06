Cantons-de-l'Est: la destination incontournable pour vivre pleinement votre été

Que vous soyez épicurien avide de détente ou amateur de plein air en quête de sensations fortes, direction les Cantons-de-l’Est pour remplir votre été de souvenirs inoubliables.

En plus d'une vaste gamme d'activités et d'expériences uniques pour tous les goûts, cette région offre des paysages à couper le souffle... qui vaudront bien quelques clichés. Sans plus tarder, voici un aperçu de la pluralité des expériences à vivre dans les Cantons-de-l’Est!

Partez à la découverte du Réseau des Haltes Gourmandes

Goûter, découvrir et relaxer: voilà ce que vous proposent les 50 membres du Réseau des Haltes Gourmandes de la Haute-Yamaska. Lors de votre visite dans la région, faites la tournée du réseau en vous arrêtant dans les microbrasseries, les distilleries, les vignobles, les vergers, les boutiques gourmandes et les sites d’autocueillette, tous situés à proximité de Granby.

Parmi la liste des incontournables, on compte la Cidrerie Milton, située à Sainte-Cécile-de-Milton, où vous pourrez déguster des cidres artisanaux reconnus mondialement pour leur finesse, leur audace et leur qualité, en plus de savourer pâtés, tourtières et pommes fraîches. Une expérience sensorielle mémorable en vue!

Voici pourquoi vous devriez faire un arrêt à la Cidrerie Milton Pour goûter à leurs produits gourmands, uniques et savoureux au bar à cidre et au bistro, puis pour faire le plein de produits locaux à leur boutique. Pour découvrir des personnes passionnées et un savoir-faire d’exception, grâce aux visites guidées des installations et de l’usine. Pour relaxer dans un environnement chaleureux et invitant, entouré de paysages bucoliques. Offrez-vous une promenade dans le verger, un verre de cidre sur la terrasse ou un pique-nique avec vue sur le mont Yamaska.

Crédits : ©Cidrerie Milton

Optez pour les Passeports Attraits Sherbrooke

Pour vivre de beaux moments en famille, pour vous détendre entre amis ou pour cultiver votre curiosité, Sherbrooke est la destination tout indiquée pour vous divertir cet été.

Grâce aux Passeports Attraits Sherbrooke, vous aurez la chance de découvrir les 1 001 attraits de la ville que l’on surnomme «la reine des Cantons-de-l'Est». En vous procurant l’un des neuf passeports offerts, vous pourrez profiter de rabais avantageux sur une vaste gamme d'activités dans la ville de Sherbrooke.

Faites le plein d'activités à petit prix à Sherbrooke X

Crédits : ©Destination Sherbrooke / ©Vertige Escalade / ©Zoo Animation Estrie / ©Broue

Visitez la région de Mégantic

Les amateurs de plein air se donnent rendez-vous à Mégantic, là où la grande nature est au rendez-vous à chaque détour. Des paysages à couper le souffle et des villages authentiques vous attendent tout au long du parcours en boucle – vallonné à souhait – qui s’étend du mont Mégantic au lac Mégantic.

Profitez des joies du plein air à Mégantic Mégantic est un immense terrain de jeu pour les adeptes de vélo, de randonnée, de canot ou de kayak, et ce, de niveau débutant à expert. Cette destination propose plus de 300 km de circuits cyclables, afin de découvrir ses vallées, lacs et montagnes. Et en plus de son offre d'hébergement renouvelé, un service de transport de bagages est offert: la classe! La région peut se vanter d’avoir le seul parc national du Québec abritant un observatoire astronomique multimédia unique au monde, entièrement dédié au public. Venez profiter de son télescope de 61 cm afin de voyager dans l’univers!

Crédits : ©️Mégantic / ©️JoRuel / ©Remi Boucher

Visiter les Cantons-de-l'Est, c'est tomber amoureux d'une région où il fait bon s'évader. Alors, faites vite et planifiez vos vacances dès maintenant! Visionnez le segment télé de Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur les Cantons-de-l'Est.