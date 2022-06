Des entrepreneurs excédés par la Ville de Trois-Rivières

Des entrepreneurs en construction reprochent à la Ville de Trois-Rivières de leur mettre des bâtons dans les roues en multipliant les dédales administratifs à leur endroit.

• À lire aussi: Une conductrice confond la pédale de frein et tue son voisin à Trois-Rivières

Ces entrepreneurs, qui se sont confiés à TVA Nouvelles sous le couvert de l’anonymat, ont plusieurs contentieux avec la Ville : «la lourdeur et la lenteur administrative, des fonctionnaires qui agissent "by the book", la difficulté d'obtenir les permis, le roulement de personnel et le manque d'expérience», ont-ils énuméré.

Les entrepreneurs n'ont plus accès à une voie rapide pour la gestion de leurs projets. Ils doivent utiliser les mêmes options que celles offertes aux citoyens et s’armer de patience.

«Nous, on investit des millions et des millions de dollars et on est traité comme n'importe quel citoyen voulant rénover son cabanon», a déploré un entrepreneur.

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a invité la Ville à former un comité de liaison afin de chercher des façons de lubrifier la machine.

«Le développement urbain est excessivement réglementé. Il est en mouvance. Il est très encadré. Alors, ça devient difficile pour les entrepreneurs de suivre le mouvement et, aussi, avec les modifications aux façons de faire de la Ville, c'est certain que ça amène des difficultés», a déploré Maxime Rodrigue, directeur général de l'APCHQ, région Mauricie-Lanaudière.

Le maire de Trois-Rivières convient que l'adoption récente d'un nouveau règlement d'urbanisme a pu compliquer les choses.

«Il faut comprendre vraiment le contexte, a-t-il indiqué. La refonte du plan d'urbanisme nous a amenés à devoir resserrer certaines règles, notamment en ce qui a trait à l’environnement, et ça, ça peut sembler être un irritant», a tempéré Jean Lamarche.

Un entrepreneur bien établi à Trois-Rivières a confié être excédé au point où il a dorénavant choisi de se détourner de sa ville et d'aller investir à Québec.

«C'est comme si on faisait dire non pour le plaisir de se faire dire non», a-t-il dénoncé.