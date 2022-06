Être en santé, mais à quel prix?

Avant la pandémie, j’avais encore un salaire acceptable et je pouvais me payer des séances au gym de façon régulière. Puis les gyms ont été fermés par le gouvernement, on a été forcés de rester chez nous, et finalement, j’ai perdu ma job.

J’ai passé presque deux ans assise sur mon sofa à regarder la télé en vidant mes armoires et mon frigidaire pour calmer mes angoisses. J’ai pris 25 livres et je ne peux plus voir mon corps. Mais comme je commence à peine à me refaire financièrement dans un nouvel emploi qui me rapporte 40 % moins au total que celui que j’avais avant, comment voulez-vous que je me paie le gym pour perdre tout ce poids en trop ? Maudit que la vie est mal faite.

Grassette qui voudrait maigrir

Si vous reveniez à la vie justement, et dans sa plus simple expression, au lieu de chercher en dehors de votre périmètre étroit des moyens de vous remettre sur la voie de la santé ? Je ne puis éviter de vous rappeler que pour retrouver un poids santé, il faut revenir à une alimentation équilibrée.

Mais au-delà de ça, il faudrait vous rappeler que le bon entretien physique de son corps, comme celui de son esprit d’ailleurs, réside dans le fait de bouger, tout simplement. Et ça, ça ne coûte pas un sou, si on retourne à la base. Saviez-vous qu’une simple marche de 10 minutes par jour, c’est déjà un début ? Pour vous en convaincre, je vous suggère la lecture de Bougez ! Pour un cerveau en santé de Richard Chevalier aux Éditions La Presse.