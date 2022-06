MARION JL, André



À L'ICM le 15 juin 2022 à l'âge de 84 ans, André nous a quittés. Fils de feu Jean Marion et de feu Yvonne Richard, André est né à Montréal d'une famille de 5 enfants. Il était retraité de Postes Canada.Il laisse dans le deuil son épouse des 59 dernières années, Monique Hamelin Marion, ses fils Martin (Valérie et sa fille Shanel), Benoît (Mélanie), ses petits-enfants adorés : Alex-Antoine, Louis-Félix et leur maman Nadine ainsi qu'Amélia et Olivier, sa soeur Claire et ceux qui l'ont précédé : feu Jacqueline, feu Richard et feu Paul, ses belles-soeurs, Francine et Louise, son beau-frère François ainsi que de nombreux amis, collègues, co-équipiers et voisins.La famille vous invite à célébrer la vie de M. Marion, mercredi le 29 juin 2022 à la salle de réception de Dufort Traiteur (450 585-5953), au 416 rue du Village à Repentigny, de 14h00 à 18h00. Un hommage lui sera rendu à 16h30.La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi que de l'Institut de cardiologie de Montréal.