Il attend depuis le 3 avril une réponse de Service Canada

Les demandes d’assurance-emploi s’accumulent au fédéral, qui ne suffit plus à la tâche et qui laisse des Québécois en plan depuis des mois.

« C’est vraiment pathétique. C’est frustrant de devoir attendre aussi longtemps pour que le dossier soit revu par un fonctionnaire », déplore Bernard Gauthier, un préretraité de Laval.

Sa demande est en révision depuis le 3 avril. Rien ne bouge depuis, et sa patience commence à être à bout, comme celle de nombreuses autres personnes.

Pendant presque un an, M. Gauthier a mené des enquêtes pour le CISSS de Laval sur les cas contacts de COVID-19. Il avait répondu à l’appel de François Legault et de sa campagne Je contribue.

Son contrat est terminé depuis le 1er avril, ce qui lui donne droit à 22 semaines de prestation d’assurance-emploi de 638 $.

Comme il fait aussi deux heures de pige par semaine, son dossier doit être traité manuellement par un fonctionnaire de niveau 2.

Pas plus de résultats en personne

Et c’est là que Service Canada, qui s’occupe de la distribution des prestations, ne fournit plus. M. Gauthier a appelé à de très nombreuses reprises chez Service Canada. Il s’est aussi déplacé sur place à quelques occasions. Impossible de parler avec un fameux fonctionnaire de niveau 2.

« Un des fonctionnaires que j’ai vus m’a dit que mon dossier était sur le dessus de la pile, et que la pile contenait au moins 400 autres dossiers », raconte-t-il.

Mais pour l’instant, 85 jours après sa demande, Bernard Gauthier n’a toujours pas touché un sou des 14 036 $ que doit lui verser l’État fédéral.

La ministre au courant

« Une chance que j’ai des économies. Mais bon sang, que se passe-t-il avec l’État fédéral ? » se demande le préretraité.

Puisqu’un malheur n’arrive jamais seul, c’est Karina Gould, aussi responsable du fiasco des passeports, qui est responsable de la distribution de l’assurance-emploi au cabinet de Justin Trudeau.

« Je suis au courant des délais », reconnaît la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social par l’entremise d’un porte-parole.

Au ministère, on indique qu’en date du 18 juin, 128 739 demandes de prestations d’assurance-emploi étaient en attente de traitement.

En 2021-2022, Service Canada a envoyé un avis de paiement ou de non-paiement dans un délai de 28 jours ou moins pour 85,4 % des demandes.

Du 1er avril au 31 mai 2022, le taux a chuté à 71,8 %.

Service Canada a embauché plus de 950 nouveaux employés pour le centre d’appels et le traitement des demandes depuis janvier.

Malgré cela, « le traitement de demandes complexes nécessite parfois plus de six semaines », reconnaît Service Canada.

Banalités d’usage

Au cabinet de la ministre, on tente de se faire rassurant en offrant les banalités d’usage.

« Service Canada demeure engagé à travailler directement avec toutes les personnes concernées afin de résoudre ces questions complexes le plus rapidement possible », indique Mohammad Hussain, porte-parole de la ministre Gould.

Il ajoute que le gouvernement Trudeau « reconnaît l’inquiétude et les difficultés que les délais de l’assurance-emploi peuvent créer pour les familles canadiennes ».

La norme chez Service Canada, c’est d’envoyer les avis de paiement ou de non-paiement dans les 28 jours suivant le dépôt de la demande dans 80 % des cas.

Un marasme de gestion généralisé

La situation de Bernard Gauthier, qui attend une réponse de Service Canada pour obtenir son chômage depuis 85 jours, ne surprend guère un organisme qui informe et qui défend les droits des chômeurs.

« La plupart de nos dossiers sont liés à des délais administratifs actuellement », affirme Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses.

S’il y a assurément des problèmes avec les délais, il y a aussi et surtout « un problème de gestion » chez Service Canada.

« On ne sait pas pourquoi, il y a un marasme généralisé et il s’est créé un bouchon terrible », lance le militant, qui est aussi écrivain et ex-politicien.

Souvent, les délais administratifs dans « la grosse machine de Service Canada » sont liés au fait que le dossier n’est pas assigné à un fonctionnaire.

Malgré un taux très bas

« Est-ce qu’il manque de personnel ? Car on ne peut pas dire qu’ils sont débordés, le taux de chômage est extrêmement bas. Mais ils le sont quand même », poursuit celui qui est aussi coordonnateur du Comité chômage de Montréal.

Photo tirée de Twitter

Une hypothèse pour expliquer les délais est que le vol d’identité à grande échelle complique la vie des agents de l’assurance-emploi. Ce qui est confirmé par le cabinet de la ministre Karina Gould, responsable de Service Canada.

« On parle de dizaines de milliers de fausses demandes générées par des logiciels pirates », explique Pierre Céré, qui se base sur les résultats d’une enquête pour l’affirmer.

Ces fausses demandes mènent à des enquêtes d’agents de Service Canada, qui ne fournissent tout simplement pas à la tâche, et au blocage de nombreuses demandes.

Quand un dossier est bloqué, Pierre Céré recommande de faire une demande de service au moyen d’un formulaire en ligne.

« Ça prend 20 secondes et un agent vous appelle ensuite. Généralement, cet agent-là est plus expérimenté que celui qui vous répond après des heures d’attente au téléphone », raconte l’expert.

L’agent pourra alors intervenir et, peut-être, qui sait, régler le dossier.