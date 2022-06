Incendie majeur: les résidents doivent garder leurs fenêtres fermées

La santé publique recommande aux résidents de l’est de Montréal de fermer fenêtres, portes, et échangeurs d’air en raison de la mauvaise qualité de l’air à la suite d’un important incendie qui a fait rage au cours des dernières heures.

• À lire aussi: [PHOTOS] Important incendie dans l'est de Montréal

Les climatiseurs, pour leur part, devraient être activés en mode «recirculation».

L’incendie a été déclaré dans une usine de recyclage dans laquelle se trouvaient beaucoup de matériaux entreposés.

Agence QMI

«Il y avait beaucoup de sources potentielles de matériel combustible», explique Louise Desrosiers, cheffe d’information publique pour le Service de sécurité incendie de Montréal en entrevue sur LCN.

«Comme tout incendie, lorsqu’il y a des matériaux qui brûlent, il y a des matières volatiles dans l’air. Ce matin, on n’a plus de flammes apparentes, on n’a que des matières incandescentes. Il y a un peu de fumée qui se dégage de l’incendie», détaille la représentante du SIM.

Thierry Laforce / Agence QMI

La très grande surface de la bâtisse rend la tâche particulièrement difficile pour les 150 pompiers, en plus de la chaleur suffocante dimanche, lorsque le brasier a éclaté.

«On a dû faire beaucoup de relève pour ne pas épuiser nos pompiers. On comprend qu’avec cette chaleur intense là, on a du mal à supporter nos propres vêtements. Imaginez les pompiers armés de leur habit de combat, la bouteille sur le dos en plus, le masque, le casque, ça devient encore plus épuisant pour eux», conclut-elle.

Les personnes de l’est de Montréal qui ressentent des maux de tête, de la toux, ou qui ont des nausées doivent composer le 811.