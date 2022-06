Jean-Michel Anctil va coanimer «Ça finit bien la semaine» avec Julie Bélanger

Jean-Michel Anctil va coanimer le talk-show Ça finit bien la semaine aux côtés de Julie Bélanger dès septembre prochain à TVA.

L’humoriste, improvisateur, animateur et comédien succède ainsi à José Gaudet, qui a décidé de tirer sa révérence à l’aube de la 13e saison du rendez-vous festif du vendredi soir.

Pour casser la glace, Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger vont tourner un pilote cet été, mettant ainsi la table pour la saison, qui va d’ailleurs s’amorcer sur les chapeaux de roue pour les deux nouveaux complices avec la présentation de l’émission spéciale C’est la rentrée TVA.

«J’aime les artistes et je suis un peu groupie, alors je vais être content de recevoir du monde, de poser des questions, je vais être autant animateur que téléspectateur», a dit l’artiste de 55 ans en entrevue avec l’Agence QMI.

Dès l’annonce du départ de José Gaudet, Jean-Michel Anctil a levé la main pour coanimer avec Julie Bélanger. Il a pu participer à une seconde journée d’auditions au début juin. «Au départ, l’équipe ne savait pas que j’avais un intérêt. Je me suis préparé et j’ai tout donné. Je me suis amusé et quand j’ai vu le “screen test”, j’étais bien content. Je me suis dit que si je ne l’avais pas, je serais déçu, mais en même temps je n’aurais pas pu faire plus. Ç’a super bien été avec Julie Bélanger.»

Les deux animateurs se connaissent depuis qu’ils ont fait de la radio ensemble à Québec il y a plusieurs années. Ils ont continué de se croiser sur les plateaux, lui qui est allé souvent à Ça finit bien la semaine ou à Deux filles le matin, que Julie Bélanger a coanimé à une autre époque.

«Ça a toujours cliqué entre elle et moi. Julie est bon public, elle aime rire et pour moi c’est du bonbon», a dit Jean-Michel Anctil.

À l’émission Sucré Salé de lundi, où l’annonce de l’arrivée de Jean-Michel Anctil a été faite, Julie Bélanger a dit qu’il cochait toutes les cases pour obtenir ce boulot.

Jean-Michel Anctil compte s’appuyer sur sa coanimatrice ainsi que sur son bagage d’animateur radio, n’oubliant pas non plus d’être «à l’écoute», ce qui constitue à ses yeux la première qualité d’un interviewer.

Du théâtre et beaucoup de télé

Comme les tournages de Ça finit bien la semaine ont lieu le lundi soir et que deux réunions de production sont nécessaires chaque semaine, ça laisse beaucoup de temps à Jean-Michel Anctil pour jouer au théâtre ou à la télé.

Il continue d’ailleurs d’«avoir un plaisir fou» sur scène dans la pièce Les voisins, écrite par Claude Meunier et Louis Saia, dans une mise en scène d’André Robitaille. Les représentations s’amorcent le 2 juillet à Québec. «Je garde le plaisir d’être sur scène, mais en plus je ne suis pas seul. Je travaille avec des comédiens extraordinaires, je garde contact avec le plaisir et on fait rire.»

C’est une belle période pour Jean-Michel Anctil. «Je suis chanceux et j’en profite. J’en suis conscient», a-t-il dit, lui qui joue le «gars d’Hydro» dans la comédie à succès Le bonheur, à TVA. On pourra également le voir dans la deuxième saison de Portrait-robot sur Club illico ainsi que dans la quatrième mouture de Plan B sur ICI TOU.TV EXTRA.

Produit par Société Générale de production inc., en collaboration avec Québecor Contenu, Ça finit bien la semaine sera de retour tous les vendredis soir, à TVA, dès septembre prochain.