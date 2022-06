Katherine Levac va animer le prochain Gala Les Olivier

L’humoriste Katherine Levac va animer le 24e Gala Les Olivier en mars prochain sur ICI Télé.

Katherine Levac avait obtenu l’Olivier Découverte de l’année en 2015 à cette même cérémonie, qui célèbre l’humour sous toutes ses coutures.

Elle prend la relève de François Bellefeuille, qui a animé les deux dernières éditions du Gala Les Olivier.

«Quoi de mieux que d’animer le Gala Les Olivier au retour d’un congé de maternité! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la perche qui m’a été tendue par l’[Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH)] et Radio-Canada. Nous avons bâti une équipe de course pour vous offrir une soirée festive et flamboyante. J’ai très hâte de me mettre au travail. En attendant, passez un bel été!» a indiqué l’humoriste et animatrice de la téléréalité «L’amour est dans le pré».

La 24e édition du Gala Les Olivier sera diffusée en direct sur ICI Télé depuis la salle Pierre-Mercure, à Montréal, le dimanche 19 mars 2023.