Avortement: le cauchemar devient réel

Comme femmes, nous savons que nos droits ne sont jamais acquis. En renversant l’arrêt Roe c. Wade, la Cour suprême de la plus grande puissance du monde vient de nous le rappeler. Brutalement.

Roe c. Wade est ce jugement historique qui, en 1973, légalisait l’avortement aux États-Unis. Or, dorénavant, chaque État sera libre d’interdire ou non les avortements.

Pour des millions d’Américaines, le cauchemar de la Servante écarlate de Margaret Atwood devient réalité.

Cette décision aberrante est le fruit pourri de la radicalisation du Parti républicain vers l’extrême droite, accélérée sous le règne haineux et misogyne de Donald Trump.

Comme président, il a pu nommer suffisamment de juges ultraconservateurs pour faire faire sauter Roe c. Wade. D’autres droits fondamentaux finiront donc aussi par être sacrifiés sur l’autel d’une Cour suprême ayant perdu toute crédibilité.

Car derrière cette décision se cache la triade nauséabonde et agissante de l’extrême droite, du Parti républicain et de leurs compagnons de route fondamentalistes chrétiens.

Dans leur délire politico-religieux, on se prend à entendre l’écho d’un Maurice Duplessis allié au puissant clergé catholique. Tous deux décidés eux aussi à contrôler la vie des femmes, leur corps, leur sexualité et leur liberté jusque dans leur utérus.

L’écho humaniste du Dr Morgentaler

Aux antipodes, on entend aussi l’écho résolument humaniste du Dr Henry Morgentaler. Décédé en 2013, ce survivant de l’Holocauste s’était installé au Québec. Il y a étudié et pratiqué la médecine.

Tout au long de sa carrière, le Dr Morgentaler a combattu pour que les Canadiennes et les Québécoises aient accès à des avortements sécuritaires. Il l’a fait au sacrifice de sa propre sécurité et fut même emprisonné à Bordeaux.

Dans ses cliniques longtemps illégales, il a libéré des milliers de femmes d’une grossesse non désirée, dont plusieurs épouses, filles et maîtresses de politiciens trop pleutres pour l’appuyer publiquement.

Droits et dignité

Dimanche, en entrevue à CBC, son fils, le Dr Abraham Morgentaler, expliquait ceci. Pour son père, l’accès à l’avortement était une question de droits humains, de dignité et de bonté envers les autres.

«Il a vu les camps de concentration, rappelait-il. Il a vu les pires indignités. Il a donc choisi de faire le bien dans ce monde. Sa cause fut celle de l’accès à l’avortement.»

Et que dirait son père face au renversement de Roe c. Wade? La réponse d’Abraham Morgentaler: «Mon père convoquerait une conférence de presse pour dire qu’il faut reprendre le combat!»

Il a d’ailleurs rappelé que l’arrêt Roe c. Wade de 1973 avait justement amené son père à accélérer sa propre lutte au Canada pour le libre choix des femmes.

Appuyé par de nombreuses femmes, Henry Morgentaler a mené sa lutte avec courage jusqu’à la Cour suprême qui, en 1988, décriminalisait enfin l’avortement en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pendant que des millions d’Américaines sont catapultées de force dans un sombre passé qu’on croyait révolu – et que le Parti conservateur du Canada, soutenu par la droite religieuse, glisse à son tour vers une droite radicale –, ne l’oublions surtout pas.