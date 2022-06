Perdre + de 100 livres pendant la pandémie

Mère de quatre enfants, Fany Laurier a gagné plus de 100 livres au fil des années jusqu’au jour où elle en a eu assez et a décidé de se prendre en main. Entrevue avec une jeune femme déterminée !

Racontez-moi l’histoire de votre prise de poids ?

Jeune, j’ai toujours été mince, voire maigre. Les quatre grossesses m’ont fait prendre du poids que je n’arrivais plus à reperdre. Au début de la trentaine, je suis montée jusqu’à 230 livres (pour une taille de 5 pieds 6 pouces) en janvier 2020. Je vivais aussi une relation amoureuse toxique qui affectait ma relation avec les aliments.

Que mangiez-vous alors ?

Beaucoup de cochonneries, du fast-food, des aliments gras et sucrés, des aliments ultra-transformés. Je n’avais pas d’heures pour manger, aucune structure alimentaire. Je buvais beaucoup de boissons gazeuses. Je trouvais aussi réconfort dans les aliments quand je vivais une émotion négative.

Quel a été l’élément déclencheur de votre perte de poids ?

Je me suis séparée et j’ai dû délaisser ma garderie en milieu familial avec l’arrivée de la COVID. J’avais alors du temps pour me prendre en main et un nouveau conjoint prêt à m’appuyer. En un an, avec des changements d’habitudes de vie, je suis passée de 230 livres à 115 livres.

Avez-vous effectué de gros changements ?

J’ai coupé tous les desserts, le sucre concentré notamment. J’ai délaissé les boissons gazeuses. À une époque, je pesais et mesurais tout, j’avoue avoir été rigide, mais aujourd’hui j’ai ajouté beaucoup de flexibilité et je laisse aussi de la place aux aliments plaisir. J’ai atteint un bel équilibre. J’ai rehaussé mon apport en protéines. J’ai aussi commencé la remise en forme avec des entraînements en ligne que je pouvais faire de la maison. Les gyms étant fermés, c’était la solution parfaite pour moi. L’effet de ces changements sur mon poids a été drastique, 115 livres de perdu en un an.

Comment maintenez-vous votre poids aujourd’hui ?

Aujourd’hui, à 33 ans, j’ai retrouvé le poids que j’avais avant mes grossesses et je le maintiens depuis plus d’un an. Je suis maintenant gérante dans un resto en plus d’avoir 6 enfants avec la famille reconstituée. Je suis super occupée et je n’ai plus autant de temps pour l’entraînement, mais je bouge beaucoup avec les enfants. Je suis très motivée à persévérer dans mes bonnes habitudes de vie, je n’ai aucune envie de reprendre le poids perdu.

Mes repas sont équilibrés (viande, légumes et féculent) et, si j’ai faim en soirée, le yogourt grec avec des fruits me comble. Mes goûts ont tellement changé ! Je ne suis plus capable de manger quelque chose de très gras (comme des pizzas toutes garnies du resto) sans me sentir mal physiquement ensuite. Les repas riches me donnent des nausées.

Je ne m’interdis aucun aliment aujourd’hui. Je mange de tout, j’ai même mangé du pain doré arrosé de sirop d’érable hier sans me sentir coupable. Je peux aussi aller à la crèmerie et manger de la crème glacée avec mes enfants. J’ai retrouvé le plaisir de manger.

Comment vos enfants ont-ils vécu votre transformation ?

Au début, c’était difficile, car le garde-manger a été revu et revisité. Les enfants mangent encore des biscuits et des barres tendres, mais je n’achète plus les mêmes marques qu’avant. J’ai appris à lire les étiquettes et choisir de meilleurs produits. Il y a toujours des fruits et légumes prêts à manger maintenant. C’est tellement plus facile de manger santé quand la nourriture saine est accessible. Toute la famille bénéficie des changements alimentaires que j’ai faits. On mange tous beaucoup mieux aujourd’hui et on bouge beaucoup plus tous ensemble.

Que diriez-vous à quelqu’un qui aimerait maigrir, mais qui ne sait pas par où commencer ?

D’abord, il n’y a pas de recettes miracles. Avec la volonté, tout est possible toutefois. Il faut surtout le faire pour soi, pas pour les autres. Ensuite, il faut travailler le maintien, c’est la phase la plus difficile, mais l’énergie retrouvée me motive à ne plus jamais revenir en arrière.

