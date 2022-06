Petite-Vallée: amoureux du festival

Ils sont tous les deux amoureux du Québec et aussi du Festival en chanson de Petite-Vallée. Cela allait donc de soi pour l’organisation de cet événement gaspésien de demander à Paul Piché et Émile Bilodeau d’être les « passeurs » pour la 39e édition. Le Journal s’est entretenu virtuellement avec les deux artistes profondément nationalistes. Au programme : leur amitié intergénérationnelle, leur attachement à Petite-Vallée et leur ferveur souverainiste.

Vous avez tous les deux participé au Festival en chanson de Petite-Vallée dans le passé. Que représente cet événement pour vous ?

Paul Piché : « Pour moi, c’est le festival le plus complet que tu ne peux pas avoir, parce que ça réunit tellement de qualités. Évidemment, tu as tout le concept de la relève qui est là. C’est au cœur du Québec, dans un endroit parfaitement symbolique, où il y a une ouverture sur le monde. Chaque fois que j’y suis allé, ils savent toujours créer l’événement. C’est typique de ce festival-là. Les gens qui vont voir les spectacles sont toujours émus et reviennent avec beaucoup de bons commentaires. »

Émile Bilodeau : « Paul a tout dit. Je vais compléter en parlant de la communauté là-bas. Quand on est aimé une fois là-bas, on est aimé pour toujours. On fait partie de la famille. C’est pareil pour ceux qui débutent et ceux qui sont là depuis longtemps. On a toujours l’impression de revenir à la maison quand on va jouer là-bas. »

À quand remonte votre première rencontre tous les deux ?

Émile : « C’était à l’émission de Pénélope McQuade [Les Échangistes, en mai 2017]. On avait fait Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir. C’était vraiment une belle expérience. On avait aussi pu parler un peu de politique. Ça avait vraiment cliqué. Paul m’a invité sur sa tournée 40 printemps et on a fêté ça en grand il y a quelques semaines à la Place Bell. C’est une belle amitié intergénérationnelle ! »

Paul, quelle avait été votre première impression de la musique et de la personnalité d’Émile à l’époque ?

Paul : « J’étais juste content qu’il arrive ! Des fois, dans ce métier-là, quand on est un “chanteur engagé”, on se sent souvent seul. Ça fait donc toujours plaisir d’en voir des nouveaux qui sont là. »

Émile, quand tu étais petit, jusqu’à quel point Paul Piché était-il une inspiration pour toi ?

Émile : « Ce qui me fascinait avec la musique de Paul, c’était que ça allait jouer dans des zones de la culture québécoise. Dans sa musique, on n’est pas loin du folklorique. Mais on est aussi dans un genre de musique populaire. Il y avait des nuances dont je m’inspire encore aujourd’hui. »

On vient de fêter le Québec cette semaine. Où se trouve votre ferveur souverainiste en 2022 ?

Émile : « Elle est toujours bien là. L’autre jour, après mon show [aux Francos], j’ai encore dit : “Vive le Québec libre !”. Ça m’a fait du bien. Dans le fond, tout ce qu’on veut, c’est d’aller chercher le maximum de paliers politiques pour prendre nos décisions et se parler entre nous. [...] C’est vraiment quelque chose qui me parle et j’y suis encore très sensible. Vous pouvez encore compter sur moi pour aller en parler à la télé ! [rires] »

Paul : « Pour moi, ç’a toujours été le combat central de tous mes combats. Toutes les luttes que j’appuie convergent vers ça d’une façon ou d’une autre. Parce que toutes mes causes ralentissent quand cette cause-là [la souveraineté] ralentit. Toutes les autres causes suivent par en bas. C’est comme un moulin. [...] Je suis plutôt optimiste en ce moment, parce que la situation est très différente d’avant. Avant, il fallait convaincre les vieux. Ils étaient fiers d’être canadiens et c’était difficile de les faire changer d’idée. Aujourd’hui [pour faire la souveraineté], ceux qu’il va falloir convaincre, ce sont les jeunes. [...] Pour avoir vu des choses passer à date, je dirais que la journée où ça va redécoller, cette fois-là, ça risque d’être la bonne. C’est ce que je pense. »

♦ La 39e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, se déroulera du 29 juin au 9 juillet. Pour les infos : festivalenchanson.com.