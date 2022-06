Qu’attendons-nous pour protéger le caribou forestier?

Monsieur le Premier Ministre,

Nous assistons, désolés, à la disparition d’une espèce animale emblématique de notre territoire: le caribou forestier, celui qui orne le recto de nos trente sous. Il broute ici depuis 10 000 ans. C’est-à-dire 2 500 fois plus longtemps que l'actuel mandat dont vous avez la garde.

Nous savons ceci: ce caribou ne survit que dans une forêt primaire où le lichen, associé aux vieux peuplements de résineux, lui sert de nourriture l’hiver. Tous les professionnels de la faune – nous disons bien «tous» – l’ont établi.

La récolte forestière dans ces peuplements affecte le tapis de lichen centenaire, remplacé aussitôt par du feuillu, comme le prescrit la nature. Par les chemins forestiers nouvellement tracés arrivent orignaux et chevreuils, friands de feuillus. Et juste derrière eux, leurs prédateurs, ours et loups, qui bouffent les caribous en passant. Tel est l’incontestable scénario observé et documenté depuis au moins 1984. (En effet, à Val-d’Or, de 50 bêtes dénombrées à cette date, la harde en est réduite à neuf aujourd’hui.)

Depuis 40 ans, des inquiétudes ont été régulièrement et publiquement soulevées face au déclin numérique de cette harde. Elles se sont amplifiées jusqu’à obtenir une attention nationale et même provoquer la menace imminente d’une intervention fédérale unilatérale. Ce que vous n’appréciez pas trop, à ce qu’on dit.

La condition première pour assurer le maintien des caribous forestiers est de leur garantir la sainte paix, c’est-à-dire de laisser leur territoire à l’état sauvage et d’en fermer les chemins d’accès. Tous les scientifiques – nous disons bien «tous» – en conviennent, y compris ceux qui travaillent au sein de votre propre gouvernement, bâillonnés qu’ils sont dans le ministère des Forêts (MFFP).

Dans le cas de Val-d’Or, un périmètre de protection équivalant à 40 x 50 km s’avère nécessaire. Il couvrirait 5% de la surface forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. De quoi, en passant, préserver un petit peu de biodiversité dans ce monde qui en manque tant.

Or, pourquoi tous les gouvernements qui vous ont précédé – nous incluons le vôtre maintenant – tergiversent-ils autant pour l’assurer, cette protection minimale? Parce que ce sont les compagnies forestières qui sont les «boss» ici, et depuis toujours.

Ah, bien sûr, elles se font chicaner de temps en temps, mais elles parviennent toujours à reprendre le contrôle sur la ressource, à nous faire payer les chemins qui mènent à leurs profits ainsi que les travaux sylvicoles qu’il faut effectuer après leurs passages. Jamais, en aucune année de notre histoire, avons-nous engrangé le moindre surplus par rapport aux petites redevances que nous leur exigeons. Jamais. (Nous leur finançons même leurs mises à jour technologiques qui résultent en perte d’emplois. Nous en avons perdu le tiers depuis 20 ans. Avec une production équivalente.)

Alors, quand l’industrie forestière décide que le caribou forestier du Québec peut bien disparaître s’il nuit à ses intérêts, le gouvernement prend acte. Pour la forme. Sachant que l’opinion publique lui est défavorable, il n’osera pas décider, il vasouillera une couple de plans de rétablissement du troupeau, il offrira les bêtes restantes au zoo de Saint-Félicien (2017) – qui les refusera – avant de les mettre en enclos tout simplement.

En attendant quoi? En attendant jusqu’aux élections, naturellement... Pour s’y rendre sans trop se faire embêter, le ministre des Forêts, Pierre Dufour, a mis sur pied une commission indépendante bidon ne comprenant aucun spécialiste du «dossier caribou». Son mandat est de répondre aux besoins des caribous – en enclos – mais sans entraîner «aucune incidence additionnelle sur les approvisionnements en bois...». Mission impossible, comme la communauté scientifique l’a unanimement établi.

Lors d’assemblées publiques «transparentes», la commission recueille avis et mémoires mais, de façon un peu moins transparente, elle organise en privé des rencontres avec des acteurs corporatifs majeurs dont les témoignages resteront secrets, malgré le financement public de l’opération.

Nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, de mettre fin à cette farce onéreuse, antidémocratique dont le seul mérite serait de donner une chance au ministre responsable des Forêts – classé E – de se faire réélire à Val-d’Or et ainsi se taper automatiquement une pension à vie. À nos frais, bien entendu.

Henri Jacob, président

Richard Desjardins, vice-président